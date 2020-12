Ski: FIS präzisierte Covid-19-Regeln - Veranstalter gefordert

Positiv-Test wird in FIS-Pass aufgenommen, innerhalb von drei Monaten keine Tests mehr notwendig - Nationale Behörden legen Quarantäne-Regeln fest

Der Internationale Skiverband hat alle Veranstalter dazu aufgerufen, sich mit den lokalen Gesundheitsbehörden abzustimmen, wie mit Personen umgegangen wird, die eine Covid-19-Infektion hinter sich haben. Konkret geht es darum, dass PCR-Tests noch Wochen nach einer Infektion positiv sein können, die Personen aber nicht mehr infektiös sind. Ein Positiv-Test wird in den FIS-Pass aufgenommen, innerhalb von drei Monaten sind laut FIS-Politik keine Tests mehr notwendig.

Die FIS ist allerdings nicht die Letztinstanz, die Vorgaben in den Ländern sind für die Athleten verbindlich. "Das Hauptproblem, das kürzlich in wissenschaftlichen Studien festgestellt wurde, ist, dass bei zuvor infizierten Personen eine große Chance besteht, dass sie noch Wochen nach der Isolationsperiode und nachdem sie beschwerdefrei waren, ein weiteres positives PCR-Ergebnis haben", schrieb die FIS nach einer Anfrage der APA - Austria Presse Agentur und berief sich u.a. auf das Robert-Koch-Institut.

In Österreich gilt laut Verordnung ein CT-Wert höher als 30 (nicht mehr ansteckend), damit ein Spitzensportler auch bei einem Positiv-Test bereits wieder den Sport ausüben darf. Wird dies in anderen Ländern anders gehandhabt, könnte für die Athleten ein erheblicher Nachteil entstehen, Nicht-Startberechtigungen können zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

Die FIS stellte auf APA-Anfrage klar, dass nach einem positiven Test die nationalen Bestimmungen zur Anwendung kommen. Der Ski-Weltverband sei nicht befugt, in nationale Quarantänebestimmungen einzugreifen, weder was infizierte Personen, noch was deren Kontaktpersonen betrifft. Ein positives Testergebnis müsse sofort der FIS für die Aufnahme in den Athleten-Pass weitergeleitet werden.

Was die Rückkehr ins Wettkampfgeschehen nach Beendigung der Quarantäne betritt, liegt die Letztentscheidung ebenfalls beim Veranstalter und dem dortigen Covid-19-Gesundheitskoordinator. Die FIS listet folgende drei Szenarien auf:

1. Das lokale Organisationskomitee hat eine Zurück-in-den-Wettkampf-Politik, dass zum Beispiel jeder, der eine Covid-19 Infektion innerhalb der vergangenen drei Monate bis zwei Wochen vor Anreise hatte und zumindest drei Tage infektionsfrei ist, ohne weiteren PCR-Test wieder an Wettkämpfen teilnehmen kann.

2. Das lokale Organisationskomitee akzeptiert einen serologischen Test auf Antikörper (Abbott oder Roche). Die FIS gibt aber zu bedenken, dass nicht alle Personen Antikörper entwickeln.

3. Wenn das lokale Organisationskomitee keine allgemeine Richtlinie für die Rückkehr in den Wettkampf parat hat oder keinen serologischen Test (Antikörper) akzeptiert, soll die Person die Möglichkeit haben, mit dem lokalen Gesundheitskoordinator individuell ihren Status zu überprüfen.

Bei den kommenden Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica hält sich das Organisationskomitee an die FIS-Regeln. Wer bereits eine Covid-19-Infektion hinter sich hat, muss seine diesbezüglichen Unterlagen mitbringen und danach keinen PCR-Test mehr absolvieren, so die Infektion innerhalb der vergangenen drei Monate war.

CT-Werte werden berücksichtigt, teilte die Covid-19-Event-Koordinatorin Irena Grmek Kosnik der APA auf Anfrage mit. Alle Personen ohne bisherige Covid-19-Infektion werden zusätzlich zu PCR-Tests auch einem Antigen-Schnelltest und möglicherweise auch serologischem Test auf Antikörper unterzogen.