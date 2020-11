Ski-Lockdown - Finnland gegen EU-weite Schließung von Skigebieten

Finnisches Wirtschaftsministerium: Sperrung wäre "tödlicher Schlag" für Tourismusindustrie

Finnland hat den Vorstoß von Deutschland, Frankreich und Italien zur EU-weiten Schließung von Skigebieten als "tödlichen Schlag" für die heimische Tourismusindustrie abgelehnt. Eine Schließung wäre "sehr eigenartig", da die Corona-Verbreitung in Finnland "lange nicht so schlimm" wie in anderen europäischen Ländern sei, sagte ein Sprecher des finnischen Wirtschaftsministers Mika Lintilä gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

Lintilä argumentierte, die Mehrheit der Besucher von Skigebieten in Finnland seien inländische Touristen. Eine Schließung von Après-Ski-Treffs könne er hingegen nachvollziehen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag im Bundestag die Schließung von Skigebieten über Weihnachten vorgeschlagen, um neue Corona-Ausbrüche wie im österreichischen Ischgl im vergangenen Winter zu verhindern. Sie werde sich in Europa um eine Abstimmung bemühen, sagte Merkel. . Finnland und Österreich sind nicht die einzigen Länder in der EU, die ihre Skilifte vor Weihnachten noch in Betrieb gehen lassen wollen - auch Tschechien und Slowenien wollen aufsperren.