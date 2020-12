Ski-Lockdown - Frankreich führt stichprobenartige Grenzkontrollen ein

Zur Vermeidung von Skitourismus

Um den Skitourismus ins benachbarte Ausland zu unterbinden, will Frankreich stichprobenartige Grenzkontrollen einführen. Ansteckungen von Franzosen müssten vermieden werden, sagte Ministerpräsident Jean Castex dem Sender BFM TV am Mittwoch. Die Kontrollen sollen sowohl an der Grenze zur Schweiz als auch zu Spanien durchgeführt werden, wo - ähnlich wie in Österreich - die Skigebiete voraussichtlich über die Feiertage geöffnet sein werden.

Die französischen Skigebiete können in den Weihnachtsferien zwar öffnen, die Skilifte bleiben allerdings geschlossen. Wer entgegen der Empfehlung der Regierung zum Skifahren in die Schweiz oder nach Spanien reise, müsse nach der Rückkehr in Quarantäne gehen, kündigte Castex an. Die Präfekten der grenznahen Verwaltungsbezirke in Frankreich könnten eine einwöchige Pflicht zur Selbstisolation für zurückkehrende Skitouristen anordnen. Es gehe um den "Schutz der Bürger" vor einer Ansteckung, betonte der Premier. Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor "strenge und abschreckende Maßnahmen" für Skitouristen angekündigt.

Premier Castex bedauerte das Scheitern einer "europäischen" Lösung. Frankreich hatte sich zuvor mit Deutschland und Italien verständigt, dem Massentourismus in den Alpen zum Jahreswechsel einen Riegel vorzuschieben. Damit wollen die Länder neue Corona-Ausbrüche wie in Ischgl zu Beginn der Pandemie verhindern.