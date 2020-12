Ski-Lockdown - Italiens Premier arbeitet weiter für EU-Lösung

Kontakte zu EU-Ländern

Der italienische Premier Giuseppe Conte bemüht sich weiter um einen gesamteuropäischen Stillstand im Wintertourismus über die Weihnachtszeit. Regionenminister Francesco Boccia berichtete am Dienstag, dass Regierungschef Conte weiterhin Gespräche mit den EU-Partnern für eine europaweite Schließung der Skianlagen führe.

"Wenn Italien seine Skianlagen schließt und Österreich, Slowenien und Frankreich offen halten, bricht alles zusammen. Wir werden sehen, ob Italiens Außenpolitik und die Diplomatie ausgerechnet bei der Problematik des Skiurlaubs scheitert", kommentierte der Präsident der norditalienischen Region Venetien, Luca Zaia.

Die oberitalienischen Regionen haben der Regierung in Rom die Schließung der Grenze während der Weihnachtszeit vorgeschlagen, sollte es zu keiner gesamteuropäischen Einigung über ein Skiverbot kommen. "Somit wollen wir verhindern, dass die Italiener dorthin ziehen, wo die Skipisten offen sind", wie etwa nach Österreich, in die Schweiz oder nach Slowenien, betonte der Präsident Liguriens Giovanni Toti, im Interview mit der Tageszeitung "La Stampa" (Dienstagsausgabe). Das Kabinett in Rom will demnächst die Anti-Covid-Auflagen für die Weihnachtszeit vorstellen, die am Freitag in Kraft treten sollten.