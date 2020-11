Ski-Lockdown - Schellhorn: Massentests retten Wintersaison nicht

Sieht Österreich "ohne Sicherheitskonzept" für Tourismus in "vorprogrammierten dritten Lockdown im Jänner" schlittern

Der NEOS-Politiker Josef Schellhorn vermisst weiterhin eine langfristige Strategie im Corona-Management seitens der türkis-grünen Bundesregierung. Als Touristiker bezieht er sich bei dieser Kritik vor allem auf die gefährdete Wintersaison und warnt vor einem kurzfristigen Hochfahren "ohne Sicherheitskonzept" und einem dann aus seiner Sicht "vorprogrammierten dritten Lockdwon im Jänner".

In diese Richtung würde der Weg der türkis-grünen Bundesregierung aber zeigen, so der Oppositionspolitiker. Die angekündigten Massentests würden nur eine Momentaufnahme darstellen und könnten die Wintersaison nicht retten. Daher seien andere Wege angebracht.

Die eine Möglichkeit wäre es aus Sicht von Schellhorn, Handel, Gastronomie und Tourismus mit einem Sicherheitskonzept hochzufahren, das rasche Tests, Kontaktverfolgungen und Isolierung Infizierter beinhaltet. Dazu brauche es eine Verlustkompensation für die Unternehmen. Diese sei fürs Aufsperren im Tourismus notwendig, weil ausländische Gäste heuer ausbleiben würden. Betriebe wie Nacht- und Eventgastronomie die nicht aufsperren dürften, brauchten die vielfach seitens der NEOS geforderte sogenannte freeze-Lösung.

Die zweite Variante für Schellhorn ist jene vom italienischen Ministerpräsident Giuseppe Conte ins Spiel gebrachte: Die Tourismusbetriebe gehen in einen Winterschlaf. "Das wäre für den Steuerzahler die kostspieligste Variante, außer es gibt zusätzliche EU-Beihilfen der einen Wintertoursimus-Lockdown abfedert." Solche seien aber nicht in Sicht. "Ein Kompromiss wäre, dass für die Betriebe, die sich das Aufsperren nicht leisten können, ein Verlustersatz bezahlt wird. Damit wäre eine Überkompensation verhindert und die Betriebe hätten eine wirtschaftliche Basis", so der Politiker am Freitag gegenüber der APA.

"Kommt es zu einem dritten Lockdown im Jänner, droht selbst liquiden, innovativen Tourismusbetrieben das Aus", warnt Schellhorn. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) spreche zwar gegenüber Medien davon, dass man Risiken im Wintertourismus ausschließen werde. Ein echtes Sicherheitskonzept habe sie aber bis dato aber nicht vorgelegt, meint Schellhorn.

Köstinger hatte gegenüber dem deutschen Magazin "Spiegel" angekündigt, dass Gäste, wenn sie eine Gesundheitsbetreuung benötigen, diese ohnehin selbstverständlich zur Verfügung gestellt" wird. "Für milde Verläufe haben sich die Tourismusregionen auf ein System der 'Safe Houses' verständigt. Das heißt: Es werden spezielle Unterkünfte bereitgestellt, in denen die Corona-Infizierten untergebracht werden." Gegenseitig könnten sich Infizierte schließlich nicht mehr anstecken. "So sorgen wir für maximale Sicherheit für alle Beteiligten. In Absprache mit den deutschen Gesundheitsbehörden können Infizierte ohne Symptome auch nach Hause gebracht werden." Im ORF-Fernsehen sagte die Regierungspolitikerin gestern: "Das Virus verbreitet sich nicht auf den Skipisten, sondern vor allem auch in geschlossenen Innenräumen."