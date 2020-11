Ski-Lockdown - Schweizer Pressestimmen

"Tages-Anzeiger": Länderübergreifender Ski-Lockdown nicht in Sicht - NZZ: "Nachbarschaftliches Powerplay"

Tageszeitungen in der Schweiz kommentieren die Diskussion um eine mögliche EU-weite Schließung von Skigebieten aufgrund der Coronapandemie in ihren Freitagsausgaben wie folgt:

"Neue Zürcher Zeitung":

Die Skipiste ist zum neuen Kampfgebiet für die "richtige" Corona-Politik geworden. (...) Es geht also um ein nachbarschaftliches Powerplay: das große Deutschland sowie die ebenso gewichtigen Frankreich und Italien gegen das kleine Österreich - und womöglich bald auch gegen die kleine Schweiz. Die Druckversuche sind nicht nur anmaßend, sie sind auch falsch. In der Corona-Pandemie hat sich mittlerweile hinreichend klar gezeigt, dass das Infektionsgeschehen auf lokaler Ebene bekämpft werden muss und kann. (...)

Die Winterferien erscheinen relativ sicher, und man kann es der Selbstverantwortung der Menschen überlassen, ob ihnen solche Ferien in dieser bedrückenden Corona-Zeit vielleicht auch guttun. Die deutsche Politik sollte sich wieder auf ein liberales Leitprinzip besinnen: So viele Freiheiten wie möglich und nur so viele Einschränkungen wie nötig."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Mit ihrem zentralistischen Angst-Instinkt liegen (Italiens Regierungschef) Giuseppe Conte, (der französische Präsident) Emmanuel Macron und (die deutsche Kanzlerin) Angela Merkel aber falsch. Ein länderübergreifender Ski-Lockdown hätte zwar den Vorteil der Einheitlichkeit - das Gegenteil jener viel bejammerten pandemiepolitischen 'Flickenteppiche'. (...) Es ist unwahrscheinlich, dass sich die drei in der EU durchsetzen. Auch weil Sebastian Kurz, Kanzler der Skination Österreich, nicht mitmachen will. Die Schweiz wird mit guten Gründen ebenfalls bei ihrem eingeschlagenen Kurs bleiben und die Skigebiete mit Schutzkonzepten offenhalten.

Und nein: Die Schweiz wird damit nicht zur 'Profiteurin' einer europäisch uneinheitlichen Pandemiepolitik. Denn der Skiwinter wird ohnehin anders sein. Abstandsregeln in Bergbahnen werden Zugangsbeschränkungen nötig machen. (...) Wer aber die Gelegenheit hat, nach neun Monaten Lock- und Slowdown in den Bergen Sonne und Luft einzusaugen, wird dankbar sein. Und seine Dankbarkeit durch peinlichgenaues Einhalten der Corona-Regeln zum Ausdruck bringen."

"Le Temps" (Lausanne):

"Eine Rückkehr zum Skifahren wie in der "früheren Welt", auf die sich scheinbar einige vorbereiten, während sich der Kontinent wegen der Pandemie noch in einem Schockzustand befindet, würde das Bild des egoistischen Landes, das trotz allem vom Profit besessen ist, abrunden. (...) Eine mögliche Eröffnung der Skigebiete kann nur in Betracht gezogen werden, wenn Maßnahmen zur Begrenzung des Zustroms von Skifahrern auf den Pisten und beim Après-Ski ergriffen werden. Das Risiko, das Bild des egoistischen Landes, das trotz allem vom Profit besessen ist, zu vermitteln, bleibt aber bestehen."