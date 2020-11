Ski-Lockdown - Seilbahndachverband: Politik als Problemlöserin am Zug

Stedile-Foradori will Seilbahnen und Après-Ski nicht vermengt wissen

Der Präsident der Internationalen Föderation nationaler Verbände von Seilbahnunternehmen (FIANET), Mario Stedile-Foradori, zur Debatte über einen (europaweiten) "Ski-Lockdown" bis nach Weihnachten in den "Salzburger Nachrichten" (Samstag):

"Wer Après-Ski und Seilbahnen in einen Topf wirft, trägt mit populistischen Forderungen zu einer massiven Schädigung bei. Die Politik ist jetzt am Zug, und zwar als Problemlöserin, nicht als Problemverursacherin. Die Seilbahnen sind vielerorts der einzige effektive Hebel, um in den Wintermonaten Wertschöpfung und Beschäftigung zu erzielen", so der Vorstand der Bergbahnen in St. Anton am Arlberg im Tiroler Bezirk Landeck.