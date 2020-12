Ski-Lockdown - Seilbahnen und Hotels gegen Corona gewappnet

Es gelten umfassende Sicherheitsvorkehrungen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten - Anbei die wichtigsten Richtlinien inklusive allgemeingültiger Covid-19-Verordnung - GRAFIK

Fast neun Monate nach Einsetzen des Corona-Schocks sind die heimischen Tourismusbetriebe mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen vertraut. Neben den österreichweit bereits etablierten Regeln - dem Abstandhalten, Maskentragen und Händewaschen - gibt es noch eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen, die in dieser Wintersaison auf der Tagesordnung stehen, um den Aufenthalt der Urlauber möglichst sicher zu gestalten. Das Après-Ski in der gewohnt-geselligen Form ist gestrichen.

Beim Anstellen an den Seilbahnen und Liften, aber auch in der Gastronomie muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. In den Gondeln und Lokalen herrscht Maskenpflicht wie auch in anderen Transportmitteln des öffentlichen Verkehrs. Auch beim Anstellen zu Gondeln und Liftanlagen im Freien ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Personenzahl pro Gondel wurde nicht herabgesetzt bzw. zusätzlich zu den bereits bestehenden technischen Vorgaben reglementiert.

Die Seilbahnbetreiber kümmern sich um regelmäßige Desinfektion sowie organisatorische Maßnahmen beim Parkplatzmanagement, um zu dichte Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Fahrgäste werden durch Aushänge auf die geltenden Maßnahmen aufmerksam gemacht. Die Erhöhung der Frequenz (Taktung) des Fahrbetriebs und permanentes Lüften in Gondeln werden ebenso empfohlen wie Bodenmarkierungen bei Pendelbahnen, um die Passagiere an den nötigen Abstand zu erinnern. Auf die unterschiedlichen Anlagen wird laut Wirtschaftskammer Österreich mit einer maßgeschneiderten Handlungsanleitung der Wirtschaftskammer für Seilbahnunternehmen eingegangen.

Gruppen sind laut Covid-19-Maßnahmenverordnung nur bis zu einer Anzahl von zehn Personen - zuzüglich minderjährige Kinder - erlaubt. Das gilt ebenso für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe.

Auch in Skischulen soll die Vermischung von Gruppen vermieden werden. Dort gilt - der Verordnung folgend- das Einhalten des Mindestabstands von einem Meter gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Kundenbereich ist Pflicht. Zusätzlich hat der Österreichische Skischulverband (ÖSSV) eine Handlungsanleitung für Skischulen, Schneesportlehrer sowie für den praktischen Unterricht vorgesehen. Die maximale Gruppengröße von zehn Personen soll nicht überschritten werden. Eine Beibehaltung der Gruppenzusammensetzung und zusätzliche Hygienemaßnahmen werden empfohlen. Auch Skilehrer sollen in das Covid-19-Test-Programm der Bundesregierung aufgenommen werden.

Beim Après-Ski kann es heuer coronabedingt nicht so ausgelassen zugehen wie sonst. Der Konsum von Speisen und Getränken darf - auch in den Außenbereichen - nur im Sitzen erfolgen. Abseits der Pisten kann in der Gastronomie im Freien auch im Stehen konsumiert werden - etwa an Imbiss- und Punschständen auf Weihnachtsmärkten und bei Würstelständen. Der Betreiber hat dabei aber sicherzustellen, dass das Essen und Trinken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt.

Auf den Christkindlmarkt geht's heuer nur mit Maske und auf Abstand zu fremden Personen. Auch für die Märkte gilt die Distanzregel von mindestens einem Meter gegenüber Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Für Veranstaltungen gelten je nach Größe und Art zusätzliche Auflagen, insbesondere Beschränkungen hinsichtlich Personenanzahl.

Jeder Advent- und Weihnachtsmarkt muss dieses Jahr ein Präventions- und Hygienekonzept ausarbeiten und umsetzen. Auch ein Covid-19-Beauftragter ist zu bestimmen. Weiters ist die Besucherzahl zu regulieren, um den Sicherheitsabstand zu ermöglichen. Damit zu große Menschenansammlungen vermieden werden, ist auch der Abstand zwischen den Ständen zu entzerren. An den Standln muss es zudem ausreichend Platz für sicheren Konsum geben. Die Besucher sollen mit Bodenmarkierungen und Piktogrammen auf die Maßnahmen aufmerksam gemacht werden. Die Besucherströme müssen geleitet werden. Für das Personal und die Kunden muss es Hygienemaßnahmen geben.

In der Gastronomie dürfen Speisen und Getränke in Innenräumen generell nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert werden. In den Lokalen müssen die Plätze so eingerichtet sein, dass zwischen den Besuchergruppen ein Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Gast gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine Maske oder eine andere mechanische Schutzvorritzung (z. B. ein Tuch oder einen Schal vor dem Mund- und Nasenbereich) zu tragen. Dasselbe gilt natürlich beim Verlassen des Platzes. Bei Tisch darf die Maske abgenommen werden.

Das Gastro-Personal muss bei Kundenkontakt in- und outdoor einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die dasselbe Schutzniveau gewährleistet. Seit 7. November sind Visiere generell als Schutzvorrichtung nicht mehr zulässig.

Selbstbedienung ist zulässig, sofern durch besondere hygienische Vorkehrungen das Infektionsrisiko minimiert werden kann - etwa wenn Einweghandschuhe oder Einwegvorlegebesteck verwendet wird oder nach Reinigung der Hände bei einem betreuten Desinfektionsmittelständer unmittelbar beim Buffet.

Aufgesperrt werden darf bundesweit um 5.00 Uhr morgens, Sperrstunde ist spätestens um 1.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Es sind aber restriktivere Vorgaben auf Länderebene möglich.

Betriebe mit mehr als 200 Verabreichungsplätzen müssen einen Covid-19-Beauftragten haben, Regelungen betreffend Verabreichung des Essens und Trinkens sowie betreffend Steuerung der Gästeströme und Benutzung der Toiletten umsetzen und spezifische Hygienemaßnahmen ergreifen. Sie müssen auch ein Konzept haben, was zu tun ist, wenn eine SARS-Cov-2-Infektion auftritt.

Mit verstärkten Kontrollen durch Gesundheits- und Sicherheitsbehörden soll die Einhaltung dieser Regeln durchgesetzt werden. In der Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetzes sind Strafen bis zu 500 Euro für Gäste und bis zu 3.600 Euro für Betreiber vorgesehen. Bei Missachtung eines Betretungsverbotes sind auch höhere Strafen möglich.

Auch in den Hotels und Pensionen hat der Gast - entsprechend der Covid-19-Maßnahmenverordnung - in allgemein zugänglichen Bereichen gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zur Gästegruppe in der gemeinsamen Wohneinheit gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.

Beim Betreten allgemein zugänglicher Bereiche in geschlossenen Räumen ist in den Beherbergungsbetrieben ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine diesen Bereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Für das Personal herrscht bei Kundenkontakt Maskenpflicht.

Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, wenn gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten wird oder wenn es geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung gibt. Für Bars und Restaurants in Beherbergungsbetrieben gelten dieselben Regeln wie für die allgemeine Gastronomie.

Die zuständige Gesundheitsbehörde muss die notwendigen Vorkehrungen treffen, um Touristen im Corona-Ausbruchsfall separiert unterbringen zu können.

