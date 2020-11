Ski-Lockdown - Söder bittet Österreich um Verständnis

Bayrischer Ministerpräsident: "Ischgl ist nicht vergessen"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die faktische Schließung der Grenze nach Österreich für Ski-Urlauber bis Jahresende verteidigt und das Nachbarland um Verständnis gebeten. Allerdings sei "Ischgl nicht vergessen", sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im bayerischen Landtag.

Bis mindestens Ende des Jahres müssen auch Reisende, die für weniger als 48 Stunden zu Zwecken des Skifahrens oder anderer Freizeitaktivitäten aus Deutschland nach Österreich fahren, nach ihrer Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne "ohne Entschädigung", betonte Söder. Die Schließung des Wintersportbetriebs über Weihnachten und Silvester, die von Italien und Frankreich unterstützt würde, richteten sich nicht gegen jemanden, sondern würden im Interesse eines "erhöhten Sicherheitslevels" ergriffen.

In Bayern würden die Betreiber der geschlossenen Wintersporteinrichtungen wie Seilbahnbetreiber "sehr großzügig" entschädigt, fügte Söder hinzu. Möglicherweise würde so etwas auch in Österreich helfen.