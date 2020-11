Der Ton zwischen Österreich und Bayern in der Causa Wintertourismus wird rauer. "Halb Europa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden", sagte heute der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dem entgegnete Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen. Das Infektionsgeschehen in Ischgl in der vergangenen Wintersport-Saison sei nicht vom Skibetrieb ausgegangen. "Es kommt nicht vom Skisport", betonte er.