Ski-Lockdown - Vorbereitungstätigkeiten am Ötscher laufen weiter

Warten auf Arbeitssitzung der Gesellschafter am Freitag

Im Zuge der Diskussion um die Öffnung des Skigebiets in Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) hat die Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H am Donnerstagnachmittag betont, dass die Vorbereitungstätigkeiten für die kommende Saison voll auf Kurs und nicht eingestellt seien. Geschäftsführer Rainer Rohregger verwies in einer Aussendung bezüglich der weiteren Vorgehensweise auf die Arbeitssitzung der Gesellschafter am (morgigen) Freitag.

Die anstehende Wintersaison und die "massiven behördlichen und internationalen Einschränkungen" hätten die Geschäftsführung dazu veranlasst, "sich für alle möglichen Szenarien zu rüsten", wurde weiters betont. "Dass nun Teile dieser gemeinsamen Überlegungen und Vorsichtsmaßnahmen aktiv medial kommuniziert wurden, sorgt leider intern wie extern für massive Verunsicherung, die man vermeiden hätte können", sagte Rohregger.