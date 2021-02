Ski nordisch: Doppel-Gold für ÖSV-Springer-Teams bei Junioren-WM

Silber für Kombinierer im Mixed-Teambewerb

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gold für Österreichs Mannschaften im Skispringen. ---------------------------------------------------------------------

Die ÖSV-Teams haben sich bei der Nordischen Junioren-Ski-WM in Lahti am Freitag als Medaillenhamster erwiesen. Für die Springerinnen und Springer gab es jeweils Mannschafts-Gold, das Mixed-Quartett in der Kombination holte vier Sekunden hinter Sieger Norwegen Silber. Niklas Bachlinger kürte sich zum Doppel-Weltmeister.

Bachlinger, der im Einzelbewerb zweitplatzierte David Haagen sowie Daniel Tschofenig und Elias Medwed setzten sich vor Slowenien und Russland durch. Hannah Wiegele, Vanessa Moharitsch, Julia Mühlbacher und Lisa Eder, die im Einzelbewerb leer ausgegangen waren, siegten vor den Teams aus Russland und Slowenien.

In der Nordischen Kombination gab es für Manuel Einkemmer, Lisa Hirner, Sigrun Kleinrath und Stefan Rettenegger ebenfalls Edelmetall. Rettenegger war im Einzelbewerb beim Sieg von Johannes Lamparter Dritter geworden.