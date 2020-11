Der Ski-Weltverband (FIS) hat am Mittwoch nach der Schneekontrolle Grünes Licht für die Weltcupbewerbe im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination in Ruka (Finnland) gegeben. Dank jüngster Schneeproduktion und Depots aus dem Vorwinter stehe genügend Schnee zur Präparierung der Bewerbe vom 26. bis 29. November zur Verfügung.