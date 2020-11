Der für 4. bis 6. Dezember geplant gewesene Ski-Weltcup der Nordischen in Lillehammer ist auf ein noch unbestimmtes Datum verschoben worden. Dies gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Donnerstag bekannt. Dem vorausgegangen war ein außertourliches Meeting des norwegischen Verbandes. Als Grund für die Verschiebung nannte dieser die unsichere Lage aufgrund der Corona-Pandemie. In Lillehammer hätten Bewerbe im Langlauf, Skispringen und in der Kombination stattfinden sollen.