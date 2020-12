Die Startzeit des ersten Durchgangs für den Samstag-Riesentorlauf ist am frühen Freitagabend vorerst mit 10.30 Uhr bestätigt worden. Nach Schneefällen am Nachmittag wurden solche auch für den Abend prognostiziert. Am Samstag soll es aber erst am Nachmittag wieder schneien, weshalb die Hoffnung auf einen plangemäßen Beginn aufrechterhalten wurde. Vor dem angesetzten Starttermin werde der Weltverband (FIS) jedenfalls eine endgültige Entscheidung treffen.