Ski: ÖSV-Landesverbandspräsidenten berieten über Chef-Nachfolge

Vorerst "informeller Austausch" - Definitive Entscheidung über Schröcksnadel-Nachfolge erst bei Wahlausschusssitzung im Mai

Die Vorsitzenden der neun Landesskiverbände des ÖSV und Verbands-Chef Peter Schröcksnadel haben am Freitag in einer Online-Videokonferenz auch über die Nachfolge des im Sommer scheidenden, langjährigen ÖSV-Präsidenten beraten. Der 79-jährige Tiroler Schröcksnadel führt den Verband seit 1990 und hat seinen Rücktritt für den heurigen Sommer angekündigt. Details dieses "internen, informellen Austauschs" würden nicht bekanntgegeben, teilte der ÖSV in einer Aussendung mit.

Weitere Beratungen sollen folgen. Eine "Entscheidung über zukünftige FunktionsträgerInnen bzw. KandidatInnen", die sich bei der ÖSV-Länderkonferenz der Wahl stellen werden, soll demnach bei der ersten offiziellen Sitzung des Wahlausschusses im Mai 2021 fallen.