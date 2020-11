Die Veranstalter in Copper Mountain haben die vom 16. bis 19. Dezember angesetzt gewesenen Big-Air- und Halfpipe-Weltcupbewerbe für Ski und Snowboard in Copper Mountain abgesagt. Die Station in Colorado (USA) will sich laut Mitteilung vom Freitag in Zeiten der Pandemie darauf konzentrieren, sicheren Publikumsskilauf zu ermöglichen. Man werde sich um einen Ersatzort bemühen, erklärte der US-Verband.