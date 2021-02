Ski-WM: Auch 13. WM-Rennen brachte Mayer kein Glück

In Kombination am Montag bietet sich bei fünfter WM letzte Chance für den Kärntner

Auch in seinem 13. Ski-WM-Rennen ist Matthias Mayer keine Medaille vergönnt gewesen. Der Olympiasieger muss nun in Cortina d'Ampezzo auf die Kombination am Montag hoffen, um bei seinen fünften Welttitelkämpfen vielleicht doch noch sein erstes Edelmetall einzufahren. Nach Rang sechs im Super-G schied der Kärntner am Sonntag in der Abfahrt aus, als Gewinner von Bormio und weiteren drei Podesträngen in diesem Winter galt er freilich als Mitfavorit.

Bei seinem WM-Debüt 2013 in Schladming startete Mayer mit einem fünften Rang im Super-G, beste Leistung zwei Jahre später in Vail/Beaver Creek war Platz vier im Super-G. 2017 in St. Moritz kam er bei drei Starts nicht in die Top Ten und vor zwei Jahren in Aare raste er nach einem Ausfall im Super-G als Abfahrts-Fünfter wieder knapp an einer Medaille vorbei.

"Es war immer bissl knapp hinter den Medaillen. Heute hatte ich Pech mit dem Schlag am Außenski. Den Schlag habe ich richtig gut erwischt, ein Wahnsinn", sagte Mayer nach der Abfahrt kopfschüttelnd. "Ich hätte die Chance in zwei Disziplinen gehabt, da ganz vorne mitzufahren. Ich habe alles gegeben, Gratulation an die, die vorne sind."

Die Vorfreude auf die Kombination sei "riesig", meinte Mayer, immerhin Wengen-Sieger 2020 in dieser Disziplin, freilich nicht ohne bitterem Unterton, aber dafür gemäß seiner meist positiven Einstellung auch mit einem großen Lacher. "Ich wollte es im Super-G und Abfahrt richten, die Kombi ist nicht unbedingt meine Lieblingsdisziplin, aber ich werde mein Bestes probieren."