Ski-WM: Baumann studierte unbekannte Herren-Strecke auf YouTube

Wie die meisten Ski-Rennläufer hat auch DSV-Athlet Romed Baumann keine Erfahrungswerte, was die WM-Speed-Strecke "Vertigine" in Cortina betrifft. Die Piste wurde extra für die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele in fünf Jahren angelegt. Der gebürtige Tiroler behalf sich damit, dass er sich auf YouTube einen Testlauf der italienischen Legende Kristian Ghedina auf der Strecke anschaute. Das verriet Baumann vor seinem ersten WM-Einsatz in der Kombination am Mittwoch.

"Ich habe gehört, dass nur die Italiener schon da gefahren sind, und die sagen uns sicher nicht viel", meinte er. "Die machen ein kleines Geheimnis daraus", sieht Baumann trotz der fehlenden Zuschauer einen kleinen Heimvorteil gegeben. Die Hoffnungen der Italiener liegen konkret auf Super-G-Titelverteidiger Dominik Paris und Christof Innerhofer, der 2011 in Garmisch-Partenkirchen in der Disziplin Gold gewonnen hat. Die beiden fuhren auf der Vertigine 2019 die italienischen Meisterschaften, im vergangenen Jahr konnte das Weltcup-Finale in Cortina wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden.