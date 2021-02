Ski-WM: Cortina - Toni Sailers Ruhm, Hollywoods Alpen-Refugium

Olympischen Spiele 1956 Ausgangspunkt für Tourismus-Boom - Wiener Tofane-Erstbesteiger - Höflehner 1990 letzter Herren-Sieger im Weltcup

Cortina d'Ampezzo, der Schauplatz der Ski-Weltmeisterschaften 2021, steht für mondänen Winter-Tourismus, Dolce Vita und Glamour. Diese Bilder trugen nicht zuletzt das Kino und Figuren wie Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot oder Roger Moore in die majestätischen Dolomiten. Der Grundstein für den Reiz der Ortschaft für Hollywood-Stars und Filmemacher wurde bei den Olympischen Winterspielen 1956 gelegt, die in Österreich vor allem mit einem Namen verbunden sind: Toni Sailer.

Drei Olympia-Goldmedaillen - Slalom, Riesentorlauf und Abfahrt - gewann der "Schwarze Blitz aus Kitz" in Cortina. Eine vierte WM-Goldene, da Olympische Spiele damals gleichzeitig als Weltmeisterschaften zählten, bekam er für die Kombination. Es waren die ersten Spiele mit Beteiligung der Sowjetunion, die den Sport als mächtiges Werkzeug im Kalten Krieg entdeckte. So blickten auch die Vereinigten Staaten und die gesamte Welt-Öffentlichkeit gespannt nach Cortina.

Beeindruckende Bilder vom berühmten Tofane-Dreigestirn erreichten so einen Millionenpublikum. Die drei Dreitausender zählen zu den höchsten Gipfeln der Dolomiten, gehören heute zu einem Naturschutzpark und sind Teil des UNESCO-Welterbes. Und dank ihnen ist der Name eines anderen Österreichers untrennbar mit Cortina verbunden: Erstbesteiger der Tofane und anderer Gipfel in der Umgebung war der Wiener Paul Grohmann (1838-1908).

Nach den Spielen veränderte sich das Antlitz von Cortina d'Ampezzo. Aus einer landwirtschaftlich geprägten Region wurde eine Hochburg des Alpen-Tourismus. Gleichzeitig entdeckten Hollywood-Bosse die monumentalen Berge als Kulisse für ihre Filme. "Der rosarote Panther" (1963) mit Peter Sellers, "Colonel von Ryans Express" (1965) mit Frank Sinatra, "Leichen pflastern seinen Weg" (1968) mit Klaus Kinski oder "Die Rivalin" (1973) mit Liz Taylor und Henry Fonda wurden in Cortina gedreht oder spielten teilweise dort.

Spätere Werke wie der James-Bond-Film "In tödlicher Mission" (1981) mit Roger Moore und den berühmten Wintersport-Actionszenen, "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" (1993) mit Sylvester Stallone oder "Point Break" (2015) folgten. Viele Stars, etwa Sophia Loren, Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Clark Gable, beehrten den Ort obendrein zwecks Werbeaufnahmen oder für ihre privaten Urlaubsreisen.

Daneben blieb Cortina dem Skisport immer eng verbunden. Über 100 Weltcup-Rennen fanden seit der ersten Herren-Abfahrt 1969 statt, Fixpunkt sind seit 1993 die Speed-Events der Damen auf der Olympia delle Tofane. Die Männer waren seit 1990 nicht mehr in Cortina. Damals feierte Local Hero Kristian Ghedina seinen ersten Weltcup-Sieg, tags darauf der Steirer Helmut Höflehner seinen letzten. Ghedina ist dieser Tage als WM-Botschafter medial wieder sehr präsent.

Für die Titelkämpfe wurde die Olympia adaptiert, mit der Vertigine für die Speed-Bewerbe und den Riesentorlauf der Männer entstand eine praktisch neue Strecke daneben. Beide führen in den gemeinsamen, modernisierten Zielraum in Rumerlo. Wiederbelebt wurde die Piste Druscie A, auf der Sailer 1956 Slalom-Gold eroberte. Sie wird nicht nur heuer die Slalom-Entscheidungen beherbergen, sondern voraussichtlich auch 2026. Denn genau 70 Jahre nach den Sailer-Festspielen werden dann erneut Olympische Spiele in Cortina stattfinden.