Ski-WM: Drei Mal Silber - Deutschland übertraf Medaillen-Soll

Nach "Beute-Österreicher" Baumann und Speed-Alleinunterhalterin Weidle holte auch Sander in Herrenabfahrt Silber - Alpindirektor Maier: "Historische Ergebnisse"

"Das Soll ist erfüllt, wenn wir zwei Medaillen gewinnen würden. Wir nehmen aber auch vier!" Deutschlands Alpindirektor Wolfgang Maier hatte schon vor der WM die Ziele seines Skiverbandes in Cortina launig auf den Punkt gebracht. Dank Romed Baumann im Super-G sowie Kira Weidle und Andreas Sander in den Abfahrten hat Deutschlands Alpinski-Team mit drei Silbernen das Plansoll schon übertroffen. Bei der ersten WM nach Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther geht aber noch mehr.

Zuletzt mehr als zwei WM-Medaillen hat es für den DSV 2015 in Vail dank Neureuther, Rebensburg und Fritz Dopfer gegeben. Dreimal Edelmetall gleich in den ersten vier Rennen einer WM war einem deutschen Team letztmals vor 43 Jahren bei den Heim-Titelkämpfen 1978 in Garmisch-Partenkirchen gelungen.

In Cortina holte der gebürtige Österreicher Baumann seine erste Medaille nach dem Verbandswechsel als Deutscher und die 24-jährige Weidle, beflügelt von Baumanns Silber, die erste DSV-Abfahrtsmedaille seit Bronze von Maria Höfl-Riesch 2013 in Schladming. Sander setzte am Sonntag mit der ersten Abfahrtsmedaille seit Bronze von Florian Eckert 2001 das deutsche Medaillenmärchen fort, nur eine Hundertstel fehlte dem Außenseiter sogar auf Gold. Hansjörg Tauscher war 1989 sensationell Weltmeister geworden.

"Das jetzt sind für den deutschen Skiverband also historische Ergebnisse", sagte Maier. "Wenn man sich anschaut, dass der gesamte DSV im Abfahrtsrennsport überhaupt erst drei Medaillen gewonnen hat, einmal einen Weltmeister, eine Silberne und 2001 eine Bronzemedaille", verwies Maier auf die Außergewöhnlichkeit und sagte dem ORF Fernsehen in Cortina: "Für euch in Österreich ist das Tagesgeschäft. Für uns sind das historische Momente. Da kann man sich vorstellen, dass wir uns extrem drüber freuen."

"Das ist sensationell, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", sagte Sander in der ARD. "So richtig begreifen kann ich es nicht." Sander gehört seit Jahren der erweiterten Weltspitze an, zuletzt bewies er das als Fünfter beim Super-G im Grödnertal und der Abfahrt in Kitzbühel. Noch nie aber hatte der 31-jährige zuvor ein Weltcup-Podium erreicht.

Maier hatte zuvor Weidles Silber als "Hammerleistung" bezeichnet. Die 24-Jährige ist bei den deutschen Speed-Damen derzeit "Alleinunterhalterin" und hatte sich vor den Weihnachtsfeiertagen wegen eines knöchernen Bandausrisses am Daumen operieren lassen müssen, war danach mit an der Hand festgeklebtem Skistock gefahren. Als "jung und hungrig nach mehr", beschrieb sich die in Stuttgart geborene Sportsoldatin vom SC Starnberg selbst.

Baumanns "Eröffnungs-Silber" hat seinen Teamkolleginnen offenbar eine Menge Stress genommen. "Wir sind ja ein Team. Und dadurch war der Druck, eine Medaille zu holen, nicht mehr auf mir und alles war viel einfacher", gestand etwa Weidle. Während sich Sander am Sonntag nur dem ÖSV-Double-Gewinner Vincent Kriechmayr hauchdünn geschlagen geben musste, verließ Baumann freilich mit blutigem Gesicht die WM-Arena. Der gebürtige Tiroler war im Abfahrtsziel so arg zu Sturz gekommen, dass er Verletzungen an Mund und Nase erlitt.

Der Tiroler war 2019 nach ermüdendem Kampf um Startplätze im ÖSV ins Nachbarland gewechselt, dort erlebt der zweifache Junioren-Weltmeister (2004 und 2006) und Vater mit 35 Jahren einen erneuten Frühling. Auch beim ÖSV war der Mann aus der Biathlon-Hochburg Hochfilzen schon einmal "Türöffner" gewesen. 2013 bei der Heim-WM in Schladming wurden nach einer für die ÖSV-Herren medaillenlosen Woche schon die Messer gewetzt, ehe Baumann mit Bronze in der Superkombi den Bann brach. Trotzdem tat sich der Tiroler auch danach stets schwer, die Verbandsobrigen von seinem Können zu überzeugen. "In Deutschland ist es einfacher, an Startplätze zu kommen", erklärte Baumann nun.