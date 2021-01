Ski-WM: Ehrentafel der 45. alpinen WM 2019 in Aare

Österreich bilanzierte mit acht Medaillen: 1 Gold, 4 Silber, 3 Bronze - GRAFIK

Die Medaillengewinner und die österreichischen Platzierungen bei den 45. alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Aare (Schweden):

DAMEN - ABFAHRT 1. Ilka Stuhec (SLO) 2. Corinne Suter (SUI) 3. Lindsey Vonn (USA) 4. Stephanie Venier Weiter: 7. Ramona Siebenhofer 9. Tamara Tippler . Nicole Schmidhofer SUPER-G 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Sofia Goggia (ITA) 3. Corinne Suter (SUI) Weiter: 11. Nicole Schmidhofer 12. Tamara Tippler 15. Ramona Siebenhofer Ausgeschieden: Christina Ager Stephanie Venier ALPINE KOMBINATION 1. Wendy Holdener (SUI) 2. Petra Vlhova (SVK) 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 4. Ramona Siebenhofer weiter: 8. Franziska Gritsch 17. Christina Ager Ausgeschieden im Slalom: Ricarda Haaser RIESENTORLAUF 1. Petra Vlhova (SVK) 2. Viktoria Rebensburg (GER) 3. Mikaela Shiffrin (USA) weiter: 12. Katharina Liensberger 15. Ricarda Haaser 24. Katharina Truppe Ausgeschieden im 1. Durchgang: Bernadette Schild SLALOM 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 3. Petra Vlhova (SVK) 4. Katharina Liensberger weiter: 7. Katharina Huber 8. Katharina Truppe 9. Bernadette Schild HERREN - ABFAHRT 1. Kjetil Jansrud (NOR) 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 3. Vincent KRIECHMAYR (AUT) Weiter: 5. Matthias Mayer 29. Hannes Reichelt 31. Otmar Striedinger SUPER-G 1. Dominik Paris (ITA) 2. Vincent KRIECHMAYR (AUT) . Johan Clarey (FRA) Weiter: 20. Daniel Danklmaier Ausgeschieden: Hannes Reichelt Matthias Mayer KOMBINATION 1. Alexis Pinturault (FRA) 2. Stefan Hadalin (SLO) 3. Marco SCHWARZ (AUT) weiter: 12. Daniel Danklmaier 14. Romed Baumann 17. Vincent Kriechmayr RIESENTORLAUF 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 2. Marcel HIRSCHER (AUT) 3. Alexis Pinturault (FRA) weiter: 5. Marco Schwarz 9. Stefan Brennsteiner 15. Manuel Feller Ausgeschieden im 2. Durchgang: Roland Leitinger SLALOM 1. Marcel HIRSCHER (AUT) 2. Michael MATT (AUT) 3. Marco SCHWARZ (AUT) Weiter: 6. Manuel Feller 11. Christian Hirschbühl TEAMBEWERB 1. Schweiz (Aline Danioth, Andrea Ellenberger, Wendy Holdener, Sandro Simonet, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern) 2. ÖSTERREICH (Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Christian Hirschbühl, Michael Matt, Marco Schwarz) 3. Italien (Marta Bassino, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer)

