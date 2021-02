Ski-WM: Endstand Herren-Super-G in Cortina d'Ampezzo

Endstand des WM-Super-G der alpinen Ski-Herren am Donnerstag in Cortina d'Ampezzo:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:19,41 Min. 2. Romed Baumann (GER) 1:19,48 +0,07 3. Alexis Pinturault (FRA) 1:19,79 +0,38 4. Brodie Seger (CAN) 1:19,83 +0,42 5. Dominik Paris (ITA) 1:19,96 +0,55 6. Matthias Mayer (AUT) 1:20,01 +0,60 7. Matthieu Bailet (FRA) 1:20,13 +0,72 8. Travis Ganong (USA) 1:20,16 +0,75 9. Andreas Sander (GER) 1:20,29 +0,88 10. Beat Feuz (SUI) 1:20,34 +0,93 11. Marco Odermatt (SUI) 1:20,37 +0,96 12. Kjetil Jansrud (NOR) 1:20,45 +1,04 13. Emanuele Buzzi (ITA) 1:20,71 +1,30 14. James Crawford (CAN) 1:20,76 +1,35 15. Jared Goldberg (USA) 1:20,85 +1,44 16. Simon Jocher (GER) 1:21,04 +1,63 17. Henrik Roea (NOR) 1:21,15 +1,74 18. Jeffrey Read (CAN) 1:21,20 +1,79 19. Matteo Marsaglia (ITA) 1:21,24 +1,83 20. Jan Zabystran (CZE) 1:21,33 +1,92 21. Nils Allegre (FRA) 1:21,34 +1,93 22. Albert Ortega (ESP) 1:21,48 +2,07 23. Christof Innerhofer (ITA) 1:21,63 +2,22 24. Bostjan Kline (SLO) 1:21,74 +2,33 25. Martin Cater (SLO) 1:21,90 +2,49 26. Joan Verdu (AND) 1:21,92 +2,51 27. Bryce Bennett (USA) 1:21,93 +2,52 28. Willis Feasey (NZL) 1:22,76 +3,35 29. Barnabas Szollos (ISR) 1:22,83 +3,42 30. Marco Pfiffner (LIE) 1:23,02 +3,61

Ausgeschieden u.a.: Max Franz (AUT), Christian Walder (beide AUT), Loic Meillard, Mauro Caviezel (beide SUI), Broderick Thompson (CAN), Johan Clarey (FRA), Mattia Casse (ITA), Miha Hrobat (SLO), Felix Monsen (SWE), Dominik Schwaiger (GER)