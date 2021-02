Ski-WM: Ergebnisse Damen-Super-G Cortina - Gold an Gut

Ergebnisse des WM-Super-G der alpinen Ski-Damen am Donnerstag in Cortina d'Ampezzo:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25,51 2. Corinne Suter (SUI) 1:25,85 +0,34 3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:25,98 +0,47 4. Ester Ledecka (CZE) 1:26,04 +0,53 5. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:26,16 +0,65 6. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:26,29 +0,78 7. Tamara Tippler (AUT) 1:26,38 +0,87 8. Michelle Gisin (SUI) 1:26,40 +0,89 9. Petra Vlhova (SVK) 1:26,41 +0,90 10. Federica Brignone (ITA) 1:26,60 +1,09 11. Marta Bassino (ITA) 1:26,70 +1,19 12. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:26,74 +1,23 13. Tessa Worley (FRA) 1:26,81 +1,30 . Priska Nufer (SUI) 1:26,81 +1,30 15. Breezy Johnson (USA) 1:27,02 +1,51 16. Ariane Rädler (AUT) 1:27,10 +1,59 17. Christine Scheyer (AUT) 1:27,16 +1,65 18. Elena Curtoni (ITA) 1:27,30 +1,79 19. Kira Weidle (GER) 1:27,44 +1,93 20. Stephanie Venier (AUT) 1:27,54 +2,03 21. Tiffany Gauthier (FRA) 1:27,71 +2,20 22. Isabella Wright (USA) 1:27,80 +2,29 23. Francesca Marsaglia (ITA) 1:27,98 +2,47 24. Marusa Ferk (SLO) 1:28,15 +2,64 25. Ilka Stuhec (SLO) 1:28,37 +2,86 26. Laura Gauche (FRA) 1:28,38 +2,87 27. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:28,47 +2,96 28. Meta Hrovat (SLO) 1:28,71 +3,20 29. AJ Hurt (USA) 1:28,89 +3,38 30. Julia Pleschkowa (RUS) 1:29,10 +3,59

Disqualifiziert: Sabrina Simader (KEN)