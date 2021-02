Ski-WM: Ergebnisse Herren-Kombination Cortina 1 - Super-G

Ergebnisse der WM-Kombination der alpinen Ski-Herren am Montag in Cortina d'Ampezzo - Zwischenstand nach dem Super-G:

1. James Crawford (CAN) 1:19,95 2. Alexis Pinturault (FRA) 1:20,03 +0,08 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20,25 +0,30 4. Matthias Mayer (AUT) 1:20,27 +0,32 5. Marco Schwarz (AUT) 1:20,35 +0,40 6. Loic Meillard (SUI) 1:20,38 +0,43 7. Luca Aerni (SUI) 1:20,48 +0,53 8. Gino Caviezel (SUI) 1:20,51 +0,56 9. Simon Jocher (GER) 1:20,61 +0,66 10. Riccardo Tonetti (ITA) 1:20,64 +0,69 11. Kjetil Jansrud (NOR) 1:20,95 +1,00 . Trevor Philp (CAN) 1:20,95 +1,00 13. Bryce Bennett (USA) 1:21,11 +1,16 14. Broderick Thompson (CAN) 1:21,25 +1,30 15. Jeffrey Read (CAN) 1:21,27 +1,32

Ausgeschieden im Super-G: Marco Pfiffner (LIE), Mattias Rönngren (SWE)