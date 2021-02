Ski-WM: Ergebnisse Herren-Kombination Cortina 2 - Endstand

Ergebnisse der WM-Kombination der alpinen Ski-Herren am Montag in Cortina d'Ampezzo - Endstand:

1. Marco Schwarz (AUT) 2:05,86 1:20,35 45,51 2. Alexis Pinturault (FRA) 2:05,90 +0,04 1:20,03 45,87 3. Loic Meillard (SUI) 2:06,98 +1,12 1:20,38 46,60 4. James Crawford (CAN) 2:07,19 +1,33 1:19,95 47,24 5. Simon Jocher (GER) 2:08,32 +2,46 1:20,61 47,71 6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:09,05 +3,19 1:21,95 47,10 7. Riccardo Tonetti (ITA) 2:09,39 +3,53 1:20,64 48,75 8. Justin Murisier (SUI) 2:09,54 +3,68 1:21,59 47,95 9. Jan Zabystran (CZE) 2:09,69 +3,83 1:21,59 48,10 10. Trevor Philp (CAN) 2:09,72 +3,86 1:20,95 48,77 11. Broderick Thompson (CAN) 2:10,10 +4,24 1:21,25 48,85 12. Albert Ortega (ESP) 2:11,00 +5,14 1:22,27 48,73 13. Barnabas Szollos (ISR) 2:11,14 +5,28 1:23,21 47,93 14. Christof Innerhofer (ITA) 2:11,50 +5,64 1:21,79 49,71 15. Armand Marchant (BEL) 2:11,85 +5,99 1:24,09 47,76 16. Bryce Bennett (USA) 2:12,23 +6,37 1:21,11 51,12 17. Nejc Naralocnik (SLO) 2:12,90 +7,04 1:22,09 50,81 18. Cristian Javier Simari Birkner 2:14,80 +8,94 1:24,77 50,03 (ARG) 19. Henrik Roea (NOR) 2:14,87 +9,01 1:22,86 52,01 20. Juan Pablo Vallecillo (ARG) 2:17,60 +11,74 1:25,07 52,53 21. Benjamin Szollos (ISR) 2:18,68 +12,82 1:26,40 52,28 22. Jeffrey Read (CAN) 2:25,54 +19,68 1:21,27 1:04,27 23. Giovanni Franzoni (ITA) 2:28,88 +23,02 1:21,42 1:07,46

Ausgeschieden im Super-G: Marco Pfiffner (LIE), Mattias Rönngren (SWE)

Ausgeschieden im Slaom: Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr (beide AUT), Gino Caviezel, Luca Aerni (beide SUI), Miha Hrobat, Martin Cater (beide SLO), Olle Sundin, Felix Monsen (beide SWE)

Disqualifiziert im 2. Durchgang: Bostjan Kline (SLO)