Ski-WM: Es wird sonnig und eisig kalt in Cortina

Günstige Prognosen für weiteres Wettkampf-Programm

Das Wetter bei der Ski-WM in Cortina d Ampezzo ist in den nächsten Tagen kalt und überwiegend sonnig. Das zeigen die Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Serie an Tiefdruckgebieten geht zu Ende und ein Hochdruckgebiet sorgt für deutlich ruhigeres, stabileres Wetter als in den vergangenen Tagen.

Der Freitag ist recht sonnig und erst ab dem Nachmittag können dichte Wolken durchziehen. Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag bringen dann ganztägig viel Sonnenschein.

Es ist in den nächsten Tagen auch sehr kalt in der WM-Region. In 2.000 Meter hat es etwa -10 bis -15 Grad, im Tal zwischen -10 und -20 Grad. Dazu kommt zeitweise lebhafter, eisiger Wind.

Ab der Mitte der kommenden Woche ist die Entwicklung noch etwas unsicher. Nach aktuellem Stand der Prognosen ist es Mittwoch und Donnerstag vorübergehend ein paar Grad weniger kalt und zeitweise ziehen Wolken durch. Zum Wochenende hin wird es dann wieder kälter mit viel Sonnenschein.