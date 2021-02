Ski-WM: Factbox Herren-Abfahrt

Factbox zur alpinen Ski-WM-Abfahrt der Herren am Sonntag in Cortina (11.00 Uhr MEZ/live ORF 1):

WM-Ergebnis 2019 in Aare: 1. Kjetil Jansrud (NOR) - 2. Aksel Lund Svindal (NOR) - 3. Vincent Kriechmayr. Weiter: 5. Matthias Mayer - 29. Hannes Reichelt - 31. Otmar Striedinger (alle AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Aksel Lund Svindal (NOR) - 2. Kjetil Jansrud (NOR) - 3. Beat Feuz (SUI). Weiter: 7. Vincent Kriechmayr - 9. Matthias Mayer - 11. Max Franz - 12. Hannes Reichelt (alle AUT)

Podest-Platzierungen im Weltcup 2020/2021:

Val d'Isere: 1. Martin Cater (SLO) - 2. Otmar Striedinger (AUT) - 3. Urs Kryenbühl (SUI)

Gröden: 1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) - 2. Ryan Cochran-Siegle (USA) - 3. Beat Feuz (SUI)

Bormio: 1. Matthias MAYER (AUT) - 2. Vincent Kriechmayr (AUT) - 3. Urs Kryenbühl (SUI)

Kitzbühel I: 1. Beat Feuz (SUI) - 2. Matthias Mayer (AUT) - 3. Dominik Paris (ITA)

Kitzbühel II: 1. Beat Feuz (SUI) - 2. Johan Clarey (FRA) - 3. Matthias Mayer (AUT)

Garmisch (5.2.2021): 1. Dominik Paris (ITA) - 2. Beat Feuz (SUI) - 3. Matthias Mayer (AUT)

Stand im Abfahrts-Weltcup nach sechs Rennen: 1. Beat Feuz (SUI) 406 Punkte - 2. Matthias Mayer (AUT) 358 - 3. Dominik Paris (ITA) 288. Weiter: 7. Vincent Kriechmayr 167 - 8. Otmar Striedinger 155 - 10. Max Franz 141 - 24. Daniel Hemetsberger (AUT) 71

Endstand der bisher letzten Abfahrt in Cortina (4.2.1990): 1. Helmut Höflehner (AUT) - 2. ex aequo Franz Heinzer (SUI) und Atle Skaardal (NOR)

ÖSV-Team für Cortina: Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz; vierter Läufer wird nach Abfahrtstraining am Samstag nominiert

Technische Daten zur Herren-Abfahrtsstrecke (Vertigine) - Start: 2.400 m; Ziel: 1.560 m; Streckenlänge: 2.740 m; Höhendifferenz: 840 m; Gefälle (Maximum/Schnitt): 61/31 Prozent