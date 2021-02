Ski-WM: Factbox Parallel-Rennen Damen und Herren

Factbox zur WM-Premiere der Einzel-Parallelrennen der Damen und Herren am Dienstag in Cortina d'Ampezzo (Qualifikation 09.00, Finale 14.00, live ORF 1):

Podest-Platzierungen im Weltcup 2020/2021:

Damen, Lech/Zürs: 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Paula Moltzan (USA) - 3. Lara Gut-Behrami (SUI). Weiter: 8. Elisa Mörzinger - 13. Katharina Truppe - 14. Franziska Gritsch - 16. Katharina Liensberger - 28. Ramona Siebenhofer (alle AUT)

Herren, Lech/Zürs: 1. Alexis Pinturault (FRA) - 2. Henrik Kristoffersen (NOR) - 3. Alexander Schmid (GER) - 4. Adrian Pertl. Weiter: 8. Christian Hirschbühl - 9. Dominik Raschner - 19. Fabio Gstrein - 20. Roland Leitinger (alle AUT)

ÖSV-Team für Cortina:

Damen: Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer

Herren: Marco Schwarz, Adrian Pertl, Fabio Gstrein, Roland Leitinger

Modus: Die jeweils 16 Finalisten werden in einer Qualifikation nach zwei Fahrten - einmal am roten, einmal am blauen Kurs - Kurs ermittelt. Das Finale geht im K.-o.-Modus in Szene. Der Torabstand beträgt zwischen 16 und 20 Meter, verwendet werden Riesentorlauf-Ski.

Technische Daten zur Strecke:

Slalom (Rumerlo): Start 1.665 m; Ziel: 1.560; Streckenlänge: 350; Höhendifferenz 105 m; Gefälle (Maximum/Schnitt): 38/33 Prozent