Ski-WM: Historischer Parallelschwung in Cortina - "Vollstrom!"

Schwarz kann nach Gold "befreit drauflosfahren" - Puelacher kein Freund der Parallelbewerbe - Viele Einsätze auch für Gritsch, Liensberger und andere

Am Dienstag (Finale 14.00 Uhr/live ORF 1) kommt es in Cortina d'Ampezzo zu einer Premiere in der Geschichte der Ski-Weltmeisterschaften. Erstmals kommt das nun im Weltcup verankerte Parallel-Format zur Austragung, zudem sind erstmals eine Damen- und eine Herren-Einzel-Entscheidung zu einem Event verzahnt. Für Österreich starten Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer bzw. Marco Schwarz, Adrian Pertl, Fabio Gstrein und Roland Leitinger.

Bei den Herren kommt vor allem Schwarz in den nächsten Tagen heftig dran. Zwar ist für den am Montag frischgekürten Kombinationsweltmeister der darauffolgende Team-Event am Mittwoch kein Thema, doch mit Riesentorlauf und Slalom warten für Schwarz noch weitere Medaillen-Gelegenheiten. "Viel Zeit zum Ausruhen habe ich nicht, morgen geht es eh schon wieder weiter", sagte Schwarz, nachdem er Gold in Empfang genommen hatte. "Alles, was jetzt noch ist, ist Zugabe. Ich kann jetzt befreit drauflosfahren."

Auch auf die übrigen Techniker Gstrein, Pertl und Leitinger warten mehrere Einsätze. Das Programm in der zweiten WM-Woche ist besonders dicht. Hauptgrund dafür sind die wetterbedingte Neuansetzung der Kombi und das Parallel-Einzel, das noch vor zwei Jahren keinen WM-Status hatte.

"Ich freue mich schon auf den Bewerb. Parallel-Riesentorlauf mag ich recht gern", sagte Gstrein, im Vorjahr in Chamonix Parallel-Neunter. Mit Pertl trainierte er am Weißensee, auch der Kärntner meldete sich vor seinem ersten WM-Einsatz gesund und fit. "Leichte Anspannung ist da, aber die Freude überwiegt das", berichtete Pertl, der in Lech/Zürs im November 2020 als Vierter das Podest nur knapp verpasst hatte. Leitinger war nach einem Parallel-Riesentorlauf im Dezember 2019 in Alta Badia als Dritter das bisher einzige Mal bei einer Siegerehrung im Weltcup dabei. "Es wird natürlich ein harter Kampf", blickte der Salzburger voraus.

Kein Freund von dem Bewerb ist ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher. Als "Lückenbüßer", titulierte er Parallelrennen vergangene Woche im "Kurier"-Interview. "Der Parallelslalom hat nichts gebracht, die City-Events auch nicht - ich glaube nicht, dass wir das brauchen", äußerte er sich kritisch zum Hin und Her des Weltverbands FIS bezüglich Modus und Format in der jüngeren Vergangenheit.

Liensberger wäre ebenfalls für alle übrigen Rennen bis zum Slalom, wo sie eine realistische Medaillenchance hat, gesetzt. Ein Team-Antreten ist noch offen. Die Vorarlbergerin, deren Ankunft in Cortina zufälligerweise von einem kleinen Feuerwerk untermalt wurde, hofft auf einen Blitzstart in ihre WM - im wahrsten Wortsinn: "Im Parallel geht es nicht nur um Hundertstel, da geht's oft schon um Tausendstel. Umso wichtiger ist es, dass man vom Start weg gleich den Rhythmus intus hat, das muss von Beginn an gleich passen."

Gritsch startete in der Kombination und ist auch für Riesentorlauf und Slalom eingeplant, ein Einsatz im Teambewerb ist möglich. "Vollstrom! Die Woche passt ganz gut, ich bin irrsinnig froh. Das unterstreicht einmal mehr mein Potenzial und dass ich wirklich eine Allrounderin bin", sagte die Tirolerin. Sie versuche, "immer meine beste Leistung abzurufen, dann sehen wir eh, was unterm Strich rauskommt".

Zur Anwendung kommt das Format, das auch schon beim Weltcup in Lech/Zürs sehen konnte. Zunächst gibt es eine Qualifikation (ab 9.00 Uhr) mit nur einem Lauf, nur 16 Läufer kommen in die Entscheidung. Im Finale gibt es jeweils zwei Läufe pro Duell, jeder Athlet fährt einen roten und einen blauen Kurs ab. Der Torabstand beträgt zwischen 16 und 20 Meter, gefahren wird mit Riesentorlauf-Skiern. Stephanie Brunner gab vor ihrer Parallel-RTL-Premiere quasi stellvertretend für das Team die Marschroute vor: "Einfach dran glauben, dass ich einmal unter die 16 komme und dann geht es dahin."