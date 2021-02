Ski-WM: Kein Abschiedsrennen von Ligety - Rücken als Spielverderber

"Mein Rücken hat gesagt: 'Ich bin der Boss und das war es jetzt" - Karriere des US-Amerikaners damit beendet

Der US-Amerikaner Ted Ligety wird anders als geplant doch nicht nächsten Freitag im WM-Riesentorlauf seinen Abschied vom Alpin-Skirennsport geben. Der zweifache Olympiasieger gab am Samstag auf Instagram bekannt, dass er wegen gravierender Rückenprobleme auf ein Antreten in Cortina d'Ampezzo verzichten müsse. Ligety berichtete, dass er am Freitag mit dem schlimmsten Ischias-Schmerz seines Lebens aufgewacht ist: "Mein Rücken hat gesagt: 'Ich bin der Boss und das war es jetzt."

Seit sechs Jahren hatte er sich mit Rückenproblemen herumgeschlagen, hatte sie durch Behandlungen aber einigermaßen in Griff. "Aber wenn ich ehrlich bin, war mein Rücken nie mehr wie früher", schrieb der 36-Jährige. "Jetzt ist es Zeit, dass der Rücken für den Rest meines Lebens wieder gesund wird, um mit meinen Kindern zu spielen und skifahren zu können. Danke an alle für die Unterstützung", schloss Ligety.

Im Weltcup feierte Ligety 25 Siege. Fünfmal sicherte er sich die kleine Kristallkugel als Disziplin-Bester im Riesentorlauf. Sein letzter Sieg datiert vom Oktober 2015, als er den Saisonauftakt in Sölden gewann. Seine Olympiasiege holte er 2006 in der Kombination von Turin sowie 2014 in Sotschi im Riesentorlauf.