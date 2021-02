Ski-WM: Medaillenbilanz bei alpinen Weltmeisterschaften

Die Medaillenbilanz bei alpinen Weltmeisterschaften nach allen 13 Bewerben der WM in Cortina d'Ampezzo:

GOLD SILBER BRONZE GESAMT 1. ÖSTERREICH 101 104 97 302 2. Schweiz 69 70 65 204 3. Frankreich 47 52 37 136 4. Deutschland 34 38 46 118 5. USA 29 26 36 91 6. Norwegen 25 20 17 62 7. Italien 22 25 26 73 8. Schweden 17 11 21 49 9. Kanada 14 8 7 29 10. Slowenien 6 6 2 14 11. Kroatien 6 2 2 10 12. Liechtenstein 5 9 7 21 13. Großbritannien 4 4 3 11 . Luxemburg 4 4 3 11 15. Jugoslawien 1 3 5 9 16. Slowakei 1 4 1 6 17. Finnland 1 2 2 5 18. Tschechien 1 1 2 4 19. Spanien 1 - 1 2 . Australien 1 - 1 2 21. Japan - 1 1 2 . Polen - 1 1 2 23. UdSSR - - 2 2 ---------------------------------------------------- 389 391 385 1.165 Anmerkung 1: In bisher 387 WM-Bewerben gab es 2 x Ex-aequo-Erste 6 x Ex-aequo-Zweite 4 x Ex-aequo-Dritte Anmerkung 2: Inkludiert sind acht Teambewerbe Anmerkung 3: Nicht inkludiert ist die inoffizielle WM 1941 in Cortina (3/0/3) und bei Österreich die WM 1939 in Zakopane (alle Österreicher starteten für Deutschland/2/3/2) Anmerkung 4: Weltmeisterschaften von Mürren 1931 bis Aare 2019; bei Olympia wurden bis 1980 in Lake Placid auch WM-Medaillen vergeben

