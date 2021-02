Ski-WM: Meilensteine in Reichweite - Chance auf die 100. Goldene

Auch auf insgesamt 300 Medaillen fehlen mit nun 296 nur noch vier Stück - Herren-Chef Puelacher wünscht Team Genuss und will Attacke sehen

Das Speed-Double bei Weltmeisterschaften hat sich schon ganz gut für einen Eintrag in die Geschichtsbücher geeignet. Für Österreichs Alpinskiläufer liegt in Cortina d'Ampezzo aber auch ein richtiger Meilenstein in Reichweite. Vincent Kriechmayr stellte mit den Titelgewinnen in Abfahrt und Super-G auf 98 Goldmedaillen für den ÖSV, und es ist noch eine Woche und neun Rennen Zeit, den Hunderter voll zu machen. Auf die insgesamt 300. Medaillen fehlen mit nun 296 nur vier Stück.

Dass dieser optimale Start mit den zwei Goldmedaillen nun den Druck von den Schultern der anderen für die noch ausstehenden Bewerbe genommen hat, sieht auch ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher so. Allerdings hat man trotzdem noch einiges vor. "Wir haben noch Medaillenchancen, wir sind nur im Riesentorlauf Außenseiter, sonst nirgends. Wir haben eine starke Mannschaft und ich freue mich auf die nächsten Bewerbe. Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Die, die jetzt herkommen, haben zuhause mitgejubelt und wollen nun auch zeigen, dass sie da dabei sind. Wir können genießen, attackieren und schauen, was rauskommt."

Schon am Montag wartet auf die Herren die Kombination. Für Puelacher ist klar, dass die Speedfahrer da deutlich vorlegen müssen, ansonst werde es ganz schwer. "Aber man weiß nie, was in der Kombi passiert, wir haben schon Überraschungen erlebt." Es folgen Parallelrennen und Teambewerb sowie Riesentorlauf und Slalom, in denen alle vier von Marco Schwarz angeführten ÖSV-Fahrer auf das Podest kommen können. Bei den noch medaillenlosen Damen ist die beste Edelmetall-Chance dank Katharina Liensberger im Slalom gegeben.

Die Leistung von Kriechmayr konnte Puelacher nicht hoch genug würdigen. "Was die Skitechnik betrifft, ist er wirklich top. Er ist über die Jahre gereift und konstant geworden. Er ist lockerer und nicht mehr zu verbissen. Das ist der Höhepunkt für ihn - für jetzt einmal." Er sei ein Perfektionist, der immer alles optimal machen wolle. "Er sieht, dass man auch mit kleinen Fehlern ganz vorne dabei sein kann. Alles zu hundert Prozent treffen, das geht nicht."

Super-G-Gold sei keine Überraschung gewesen. "Da war er der Favorit. Wenn du eine Goldmedaille hast, ist der zweite Bewerb ein bissl leichter. Als wir über die Startnummer diskutiert haben, hat er gesagt, wenn sie da ist, nehme ich die Nummer eins. Da haben wir eins genommen. Das zeugt auch von Selbstvertrauen."

Dass nach 2003 und damit 18 Jahren wieder ein Abfahrtsweltmeister aus Österreich kommt, war auch im ÖSV-Lager heiß ersehnt worden. "Wenn du 125-mal darauf angeredet wirst, dass du ewig lang kein Gold hast, wenn das dann passiert, ist das eine große Genugtuung für uns alle, für jeden Trainer und für jeden Läufer gleich."

Und es könnte heuer auch mit einer Speed-Kugel klappen, im Super-G startet Kriechmayr aus der Pole Position in die letzten beiden Rennen, von denen eines in Saalbach-Hinterglemm und damit Österreich ist. "Es schaut super aus, er hat einen guten Polster." In der Abfahrt ist Matthias Mayer als Zweiter dem Schweizer Beat Freuz dicht auf den Fersen, auch da gibt es noch kräftig Heimvorteil, sind im WM-Ort von 2025 ja auch zwei Abfahrten angesetzt.