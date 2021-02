Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Sonntagabend die Aufstellung für zwei weitere Damen-Entscheidungen bei der WM in Cortina d'Ampezzo bekanntgegeben. Im Parallel-Bewerb am Dienstag sowie im Riesentorlauf am Donnerstag werden demnach Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger und Ramona Siebenhofer im Einsatz sein. Gritsch und Siebenhofer sind bereits am (morgigen) Montag auch in der Kombination am Start.