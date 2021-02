Ski-WM: Pertl nach Slalom-Silber: "Bisschen viel auf einmal"

Matt erkannte "ein Gewürge" - Schwarz nimmt Riesentorlauf-Doppel in Bansko ins Visier

Das letzte Ass im Ärmel der österreichischen Herren-Mannschaft hat im WM-Slalom gestochen. Erste Weltmeisterschaft, erste Halbzeitführung, erste (Silber-)Medaille - für Adrian Pertl ist am Sonntag in Cortina d'Ampezzo nahezu alles wie am Schnürchen gelaufen. "Fast ein bisschen viel auf einmal", meinte der Kärntner, bei dem die Teamkollegen geradezu ins Schwärmen gerieten. Obwohl Marco Schwarz und Co. ausließen, zeigte sich Chefcoach Andreas Puelacher durchaus zufrieden.

"Dass ich jetzt eine Medaille mitnehme, hätte ich mir nie gedacht", sagte der 24-jährige Pertl, nachdem er Gold um 0,21 Sekunden verpasst und Silber gewonnen hatte. "Ich habe zuerst kämpfen müssen, dass ich da überhaupt am Start stehen darf", erinnerte er an die Vorgeschichte. Pertl hatte in Cortina erst per Trainerentscheid den Vorzug gegenüber Fabio Gstrein erhalten, und das obwohl er im Parallel-Einzel in der Qualifikation auf der Strecke geblieben war. "Speziell beim Parallelbewerb hätte ich mir schon Hoffnungen gemacht, das ist leider nicht so aufgegangen. Heute habe ich gewusst, ich habe nichts zu verlieren. So bin ich, glaube ich, auch zweimal gefahren."

Er habe gewusst, dass der spätere Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag nach einem bärenstarken Lauf in Führung lag, trotzdem blieb Pertl im Finale cool. "Am Start oben hat man doch lange Zeit. Da fängt man zum Überlegen an, wo man Fehler machen kann oder wie man durchs Ziel fährt. Es war nicht so ohne, aber super, dass es so aufgegangen ist", erzählte er. Die Piste "war oben noch immer sehr gut, unten war es auch nicht schlecht. Ich würde fast sagen, dass es ein bisschen besser war als in Chamonix." Dort hatte er mit Platz vier das Ticket nach Italien gelöst.

Schwarz schied im Mittelteil nach einem Fahrfehler aus, für den Führenden im Slalom-Weltcup wäre auf Basis seiner Zwischenzeiten noch eine Medaille möglich gewesen. "Es hat mich brutal angezipft. Natürlich will ich da in meiner Lieblingsdisziplin auch um die Medaillen fighten, das ist mir heute nicht ganz geglückt. Aber das Skifahren passt nach wie vor", meinte der Kombi-Weltmeister, der sich für seinen Kumpel Pertl freute: "Bei seiner ersten Weltmeisterschaft als Führender oben zu stehen und das so cool runter fahren, da kann ich nur den Hut ziehen und gratulieren von Herzen."

Michael Matt musste sich mit Platz neun begnügen - in gewisser Hinsicht ein Spiegelbild seiner Saison, in der er nie recht vom Fleck gekommen war. "Es fehlt irgendwie der Fluss. Wenn ich da die Schnellsten anschaue, schaut es relativ spielerisch aus, bei mir ist es eher abgehakt und ein Gewürge. Das gilt es abzustellen", urteilte der Tiroler. "Ich wollte voll attackieren, aber irgendwie lässt es das unterm Fahren nicht ganz zu. Ich fühle mich nicht so sicher und stabil und merke auch, ich werde aus dem Tor raus nicht schneller, sondern langsamer."

Auch Matt freute sich mit "Adi" Pertl. "Er ist das erste Jahr bei uns in der Gruppe, passt richtig gut dazu", sagte der Vizeweltmeister von Aare 2019. "Das erste Mal in so einer Position gewesen nach dem ersten Lauf, und das gleich bei der WM, dann hat er sein bestes Skifahren ausgepackt. Freut mich irrsinnig für ihn, dass sich eine Medaille ausgegangen ist."

Manuel Feller fiel als 24. nach dem ersten Durchgang in der Entscheidung aus. Puelacher ging mit seinen Männern, die im Weltcup bisher die Stärksten im Slalom waren, jedoch nicht sonderlich hart ins Gericht. "Wir haben eine sehr, sehr starke Slalom-Mannschaft. Für 'Felli' ist es heute nicht gelaufen, aber alle anderen haben eine gute Leistung gebracht. 'Blacky' hätte um Platz drei mitfahren können, so wie die Zwischenzeiten gelegen sind", betonte der ÖSV-Rennsportleiter Herren.

Schon am Mittwoch geht es für Puelacher weiter nach Bansko in Bulgarien, wo am kommenden Wochenende zwei Riesentorläufe anstehen. "Jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag", meinte der im Riesentorlauf mit Bronze dekorierte Schwarz, der sich im Saisonfinale auch für einen Super-G-Start erwärmen könnte. Sein großes Ziel ist jedoch die Slalom-Kristallkugel. 146 Punkte liegt der Kärntner in der Disziplinwertung vor den letzten zwei Slaloms vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern in Führung.