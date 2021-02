Ski-WM: Reaktionen 3 - ÖSV-Präsident Schröcksnadel

Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident/Vor 2. Durchgang im ORF):

"Man weiß bei fast 60 Toren nie, was passiert. Katharina und ich haben eine sehr gute Beziehung. Damals beim (angedachten, Anm.) Skiwechsel habe ich ihr schon etwas weitergeholfen. Sie hat gesehen, dass der Markenwechsel zu dem Zeitpunkt kein Vorteil gewesen wäre. Das akzeptiert sie auch. Katharina ist eine Super-Athletin, sehr fokussiert auf das, was sie will. Jetzt geht alles in die richtige Richtung. Wir schauen, dass sie möglichst viele Möglichkeiten hat."