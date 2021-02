Ski-WM: Reaktionen nach Damen-Kombination

Reaktionen nach der Kombination der Damen bei der alpinen Ski-WM am Montag in Cortina 'd'Ampezzo (via ORF):

Mikaela Shiffrin (USA/Gold): "Am Ergebnis sieht man, die Topathleten beider Disziplinen sind vorne. Es gibt eine paar, die beides richtig gut können, Super-G und Slalom. Petra, Michelle, Wendy, da gibt es viele, die Gas geben. Ich wollte einen starken Lauf. Es war ein großartiger Tag, kalt, aber ein perfektes Cortina."

Petra Vlhova (SVK/Silber): "Ich glaube, ich habe Silber gewonnen, Mika ist perfekt gefahren. Mein Slalom war nicht so gut. Aber es ist Silber, damit bin ich sehr glücklich. Im Super-G war ich am Limit. Es war sehr eisig, die Kurssetzung war auch eigenartig."

Michelle Gisin (SUI/Bronze): "Das war sehr wichtig, dass ich da vorne mitmischen kann. Es ist nichts selbstverständlich, dass man eine Medaille gewinnt. Ich habe in beiden Läufen ein paar Fehler zu viel gemacht, um eine Chance gegen die überragende Mikaela zu haben. Im Super-G war mehr drinnen."

Ramona Siebenhofer (AUT/5.): "Für meine Verhältnisse war der Slalom okay. Aber für die Verhältnisse da herunter habe ich mich nicht schlecht geschlagen. So was im Slalom haben ich noch nie trainiert. Es hat mich überrascht, dass ich so viele Plätze gut machen konnte. Ich hätte im Super-G eine bessere Leistung zeigen müssen, das ist momentan meine Schwachstelle."

Franziska Gritsch (AUT/11.): "Man hat es gesehen, ich habe mir schwergetan. Das Einfahren war anders, ich habe mich schwer umstellen können. Ich muss das schnell abhakeln, ich werde die positiven Sachen mitnehmen. Ich habe im Super-G engagierte Schwünge gezeigt, ich war das erste Mal auf der Piste. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, es warten noch einige Jahre auf mich. Der Blick ist schon wieder auf morgen gerichtet."

Ariane Rädler (AUT/Ausfall): "Es war zu schwierig für mich, ich hatte Grip-Probleme. Schade, dass sie bei der Kombi so eine Piste herspritzen, da haben wir Nicht-Slalomfahrer gar keine Chance. Das war für mich sehr schwierig. Jetzt habe ich die erste WM hinter mir, bei der nächsten werde ich vieles anders machen."