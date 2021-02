Ski-WM: Reaktionen nach dem Slalom der Damen 1

Reaktionen nach dem Slalom der Damen bei der alpinen Ski-WM am Samstag in Cortina d'Ampezzo (teilweise via ORF):

Katharina Liensberger (AUT/Gold): "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich das zeigen konnte. Danke an alle. Wenn man das ganz fest will, ist das ganze Universum hinter einem. Ich wollte mich aufs ganz auf's Skifahren konzentrierem und einen guten Job gut machen, mein Können auf der Piste zeigen. Dass es mit einer ganzen Sekunde Vorsprung gereicht hat, ist unglaublich. Ich bin heute stolz auf mich und dankbar an alle Menschen, die mir geholfen haben. Und ich bedanke mich bei allen Sternen da oben."

Marlies Schild (Ex-Rennläuferin via ORF direkt an Liensberger): "Herzliche Gratulation. Du bist sensationell gefahren, hast nicht gebremst und noch einmal einen draufgelegt. Ich kann nur gratulieren. Du bist so sicher und ziehst nie zurück. Das bewundere ich extrem."

Franziska Gritsch (AUT/11.): "Bei einer WM zählt nur eins, zwei, drei. Ich wollte unbedingt eine Medaille mitnehmen, aber dann habe ich gleich die Kombi verpatzt, das war nicht gut für's Selbstvertrauen. Aber ich stehe immer wieder auf und habe gezeigt, dass mich nichts umhaut. Aber zaubern kann ich auch nicht. Ich muss Schritt für Schritt gehen. Wichtig sind WCSL-Punkte, dann geht es auch mit Startnummer nach vor."

Katharina Huber (AUT/Ausfall im ersten Durchgang): "Das war leider nichts. Ich wollte von Anfang an volle Attacke geben, vielleicht bin ich um eine Spur zu gerade reingefahren und habe punktuell den Druck gekriegt. Das sind die Slalomski manchmal zu kurz. Mein Resümee ist eher bescheiden. Von meinem Angriff her kann ich mir keinen Vorwurf machen. Das war heute sicher mein Ziel. Ich wollte auf keinen Fall da heute ins Ziel kommen und sagen, ich habe es verbremst."

Raphael Hudler (Servicemann Liensberger): "Ich kann das noch gar nicht glauben. Es war eine so schöne WM für uns."

Christian Mitter (AUT/ÖSV-Damen-Rennsportleiter): "Es war eine sehr gute WM. Kathi hat im Slalom zu den Favoritinnen gezählt und hat's runter gedrückt. Sie ist mental stark, das hat sie im ganzen Winter gezeigt, ist ja immer um das Podium mitgefahren und hat nie zurückgezogen. Dafür, dass sie dort ist, dafür trainiert sie auch viel. Sie weiß, was sie kann. Jetzt müssen wir schauen, den Vorsprung nicht nur zu verwalten, sondern auszubauen. Jetzt fahren wir mit drei Medaillen nach Hause, nur halt alle von einer Läuferin. Aber wir sind natürlich zufrieden."