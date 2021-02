Ski-WM: Reaktionen nach dem Slalom der Damen 2

Reaktionen nach dem Slalom der Damen bei der alpinen Ski-WM am Samstag in Cortina d'Ampezzo (teilweise via ORF):

Mikaela Shiffrin (USA/Bronze): "Das ist wirklich unglaublich. Es gab keinen Moment, an dem ich dachte, vier Medaillen bei einer WM gewinnen zu können. Das ist schon etwas, wovon man träumt. Aber man muss dann in dem Moment, an dem es zählt, auch gut genug Ski fahren. Dass ich das geschafft habe, ist speziell. Ich hatte heute keine Erwartungen, nur eine: nämlich dass Katharina (Liensberger, Anm.) on fire ist. Sie hat sich schon die ganze Saison enorm gesteigert. Von einer Medaille zu träumen, ist eine Sache. Dann auch eine zu gewinnen, was anderes. Sie hat es gemacht, das ist beeindruckend."

Roland Plattner (ÖSV-Coach) "Es ist beeindruckend, dass Kathi so nervenstark ist und all die Infos, die sie kriegt, auch verwertet. Es war eine souveräne Leistung. Sie ist am Start immer komplett im Tunnel, ganz ruhig."

Chiara Mair (AUT/6.): "Ich war nach dem ersten Lauf sehr enttäuscht, weil das nicht das war, was ich kann. Ich war böse auf mich selbst. Im zweiten habe ich mir gesagt, ich nütze das noch einmal aus, dass ich mit einem guten Gefühl nach Hause fahre. Ich glaube, ich habe das Beste rausgeholt."

Petra Vlhova (SVK/Silber): "Es war schon gut, aber nicht gut genug. Katharina ist bei dieser WM so gut gefahren. Es war schwierig, sie heute zu schlagen. Sie ist perfekt gefahren und von meiner Seite war es nicht genug. Es ist aber okay, weil ich fahre mit zwei Medaillen von Cortina nach Hause. Im Weltcup wird es noch ein harter Kampf. Jeder kann sehen, dass Katharina so gut ist. Das wird noch ein zäher letzter Monat."