Ski-WM: Reaktionen nach dem Slalom der Herren 2

Reaktionen nach dem Slalom der Herren am Sonntag, dem letzten Bewerb bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (via ORF):

Marco Schwarz (AUT/Ausfall im zweiten Durchgang): "Ich bin sehr gut unterwegs gewesen, dann war ich bei der Kombination ein bissl zu früh innen, bin weggeschmiert und habe das Tor nicht mehr erwischt. So ist der Sport, sehr schade für mich. Umso mehr freue ich mich für Adi, er ist ein cooler Hund, ich habe ihm das zugetraut."

Andreas Puelacher (ÖSV-Herren-Rennsportleiter): "Wir wussten, dass wir mit Adi einen guten Mann haben. Die Entscheidung zwischen Adrian und Fabian (Gstrein/Anm.) war eine schwierige. Wir haben uns aufgrund der Nummer für Adrian entschieden, wir hatten das Glück, das er die acht bekommen hat. Er hat sie sehr gut genützt. Was er im zweiten abgeliefert hat, war sensationell. Adrian ist eine coole Socke, das haben wir gewusst."