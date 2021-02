Ski-WM: Reaktionen nach dem Teambewerb 2

Weitere Reaktionen nach dem Mixed-Teambewerb bei der alpinen Ski-WM am Mittwoch in Cortina d'Ampezzo:

Sebastian Foss-Solevaag (NOR/Gold): "Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass Jakobsen auf mich zugefahren ist, eventuell in meinen Kurs stürzt. Ich riskiere sicher nicht die Gesundheit und meine Beine, also habe ich sofort gestoppt und bin zu Markus Waldner (FIS-Renndirektor, Anm.) gegangen, und wir waren uns einig. Es gab keine Diskussion. Also mussten wir nochmals fahren. Unsere Damen haben einen Super-Job gemacht heute, sind super gefahren."

Kristina Riis-Johannessen (NOR/Gold): "Ich bin sprachlos. Gold mit dem Team zu gewinnen, besser geht es nicht. Und dann auch noch Schweden zu schlagen ist immer witzig. Wir haben da ja diese Rivalität. Wir sind aber auch gute Freunde."

Sara Hector (SWE/Silber): Wir waren nicht die Favoriten, also sind wir superhappy, eine Medaille gewonnen zu haben. Ich hatte heute einige wirklich gute Läufe, darüber bin ich sehr glücklich. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Team zu fahren, ist super, das passiert nicht so oft."

Alexander Schmid (Deutschland/Bronze): "Gestern im Parallel hatte ich mit Platz vier noch Pech, das war schade. Ich wollte wirklich nicht an ein Deja-vu denken heute, und wir haben Bronze gewonnen. Das sind gerade sehr große Tage für das Team Deutschland, es ist eine der besten Weltmeisterschaften für uns bisher. Wir werden das entsprechend feiern."

Wolfgang Maier (Alpindirektor Deutschland): "Ich glaube, dass wir zu den Überraschungsteams dieser WM gehören, weil man uns nicht zugetraut hat, drei Mal Vizeweltmeister zu werden. Noch dazu in den Speed-Disziplinen, wo wir jahrzehntelang keine Medaillen mehr hatten. Wir sind bei den Frauen bis auf Kira Weidle derzeit eher nicht konkurrenzfähig. Deshalb war es heute wichtig, einen Akzent zu setzen und es mit Emma Aicher mit einer 17-Jährigen zu probieren."

Stefan Luitz (GER/Bronze): "Im Team zu fahren ist immer extrem spaßig. Zuerst muss man Vollgas geben und dann unten warten und zittern. Da bist du unten nervöser als oben."