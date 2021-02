Ski-WM: Reaktionen nach Herren-Abfahrt 2

Reaktionen nach der Abfahrt der Herren bei der alpinen Ski-WM am Sonntag in Cortina 'd'Ampezzo (via ORF):

Andreas Puelacher (ÖSV-Herren-Rennsportleiter): "Es war eine schwierige Situation, weil ich oben gehört habe, dass er nicht alles optimal hinbekommen hat. Als Sander so knapp ranfuhr, habe ich mir gedacht, das wird jetzt sehr schwierig für eine Medaille. Vinc hat gewusst, er hat eine Medaille in der Tasche. Er konnte locker drauflos fahren, das ist ihm gelungen. Es freut mich, dass wir nach so langer Zeit wieder ein Abfahrtsgold geholt haben."

Sepp Brunner (ÖSV-Abfahrtstrainer). "Ich bin bei der Traverse gestanden, das (die Fahrt/Anm,) war nicht optimal. Ich hätte nicht geglaubt, dass man damit am Podium ist. Aber im technischen Teil ist er sensationell gefahren. Er wusste, er muss in dem Teil was vorlegen. Er hatte die Lockerheit von der Goldmedaille im Super-G."