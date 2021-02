Ski-WM: Reaktionen nach Herren-Kombination 2

Reaktionen nach der Kombination der Herren bei der alpinen Ski-WM am Montag in Cortina 'd'Ampezzo (via ORF):

Marko Pfeifer (ÖSV-Slalomtrainer): "Es ist ein ganz spezieller Moment. Man fiebert mit jedem Athleten mit. Marco hat super abgeliefert, Respekt für das, was er gemacht hat. Diese Goldene ist ganz oben einzuordnen, die Kombination zeigt den kompletten Skifahrer, sie war auf hohem Niveau. Marco ist geerdet und ruht in sich selbst."

Andreas Puelacher (ÖSV-Herren-Rennsportleiter): "Wie Marco das Rennen angelegt hat, vor allem den Super-G und dann so eine Performance im Slalom! Wir freuen uns riesig! Wir wissen, es geht eng zu um den Titel. Nach drei Rennen drei Goldene, drei Weltmeister zu haben, zeigt die Kompaktheit unserer Mannschaft. Auch wenn wir oft gescholten worden sind, speziell am Beginn der Saison, man muss den Burschen ein bisschen Zeit geben, ein paar Rennen, dass sie in den Rhythmus reinkommen. Wir können uns auf die nächsten Bewerbe freuen."