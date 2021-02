Ski-WM: Reaktionen nach Herren-Kombination

Reaktionen nach der Kombination der Herren bei der alpinen Ski-WM am Montag in Cortina 'd'Ampezzo (via ORF):

Marco Schwarz (AUT/Gold): "Die Piste fordert einem schon einiges ab. Mega, ich freue mich total. Dass es jetzt so ausgegangen ist, ist cool, wunderschön. Bei der Besichtigung habe ich gemerkt, dass es schon sehr knackig ist. Ich war überrascht, dass es so glatt ist, aber es war cool zu fahren. Der Super-G hat mir brutal getaugt, richtig Spaß gemacht. Dass es so gut gegangen ist, war schon ein bissl überraschend. Es ist cool, dass ich wieder so zurückgekommen bin. Letzte Saison habe ich mich herangetastet und heute meine Chance genützt. Es ist richtig cool, im ersten Bewerb eine Goldmedaille zu holen, der 'Vinc' hat es vorgezeigt. Den Grundstein habe ich im Super-G gelegt. Im Slalom habe ich dann riskieren müssen, um Pinturault noch abzufangen."

Alexis Pinturault (FRA/Silber): "Das war sehr knapp mit Marco heute, er ist der Beste im Slalom derzeit. Wenn man alles gibt, ist es immer schön, wenn man am Podest steht. Und wenn es so knapp ist, dann war der andere eben besser. Die 4/100 kann man überall finden. Im Slalom habe ich die ersten drei Tore zu viel kontrolliert."

Loic Meillard (SUI/Bronze): "Ich habe versucht, voll zu attackieren und anzugreifen. Das hat am Ende für die Medaille gereicht. Marco und Alexis sind brutal stark."

Vincent Kriechmayr (AUT/Dritter im Kombi-Super-G, im Slalom out): "Die Piste ist sehr eisig. Ich hätte nicht geglaubt beim Besichtigen, dass es so glatt ist. Für das fehlt mir einfach das Training. Es freut mich für den 'Blacky', gratuliere, das ist eine coole Geschichte vor allem nach der Verletzung. Es kann ruhig so weitergehen für uns."

Matthias Mayer (AUT/Vierter im Kombi-Super-G, im Slalom out): "Es ist sicherlich nicht optimal gelaufen. Im Super-G habe ich leider einen Bremser drin gehabt oben an der taktischen Stelle. In der Abfahrt habe ich dann alles riskiert, das ist mir leider nicht aufgegangen. Ich werde jetzt nicht lange in der Vergangenheit herumtun, denn der Weltcup geht bald weiter."