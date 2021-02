Ski-WM: Reaktionen nach Herren-Super-G 2

Weitere Reaktionen nach dem Super-G der Herren bei der alpinen Ski-WM am Donnerstag in Cortina 'd'Ampezzo:

Andreas Puelacher (ÖSV-Cheftrainer Herren): "Das war ein schwieriges Rennen, diesen Sprung hat jeder unterschätzt. Wir haben schon gesehen, dass es relativ schwer gesetzt ist. Aber dass es natürlich mit dem Tempo (...) so schwierig wird, mit dem haben wir nicht gerechnet. Das haben auch wir Trainer unterschätzt. Natürlich sind dann die Funkgeräte heiß gelaufen. Das musste man taktisch fahren heute, denn alle, die probiert haben, das voll zu fahren wie Walder am Anfang, die haben keine Chance gehabt. Nach den Ausfällen haben wir sehr gut reagiert und Vincent die Anweisungen sehr gut umgesetzt. Er ist gereift über die Jahre. Auch Vinc selbst hat ja gewusst, dass er der Topfavorit ist (...). Und dass er das so runtergebracht hat, Hut ab. Er hat die Anweisungen der Trainer, die da oben gestanden sind, super umgesetzt und darum auch Gold geholt."

Romed Baumann (WM-Zweiter, der 2019 im ÖSV nicht mehr erwünscht war und nun für Deutschland startet): "Ich war ganz unten, sportlich gesehen. Jetzt bin ich fast ganz oben."