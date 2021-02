Marco Schwarz, Manuel Feller, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner werden das österreichische Team für den WM-Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo am Freitag (10.00/13.30 Uhr, live ORF 1) bilden. Das gab der Skiverband ÖSV am Mittwoch bekannt. Schwarz durfte am Montag bereits über Gold in der Alpinen Kombination jubeln, Leitinger bestritt am Dienstag und Mittwoch Parallel-Einzel und -Teambewerb. Für Feller und Brennsteiner wird es jeweils der erste WM-Einsatz in Cortina.