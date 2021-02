Ski-WM: Schwarz, Mayer, Kriechmayr und Walder in Kombination

Der Österreichische Skiverband schickt Marco Schwarz, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Christian Walder in die Alpine Kombination der Herren am Mittwoch bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo (10.00/13.30 Uhr/live ORF 1). Offen war ja nur noch der vierte Startplatz gewesen, den erhielt nun auch in Hinblick auf den auf Donnerstag verschobenen Super-G am Dienstag der Kärntner Walder.

Über die Nacht soll sich das Wetter wieder eintrüben, vorhergesagt sind Wolken und moderater Schneefall. Nach Mittag soll es wechselhaftes Wetter geben, der Niederschlag jedoch früher oder später aufhören. Im Startbereich werden 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee erwartet.