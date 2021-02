Ski-WM: Slalom-Silber für Pertl zum Ausklang - Gold an Foss-Solevaag

Kärntner verpasste nach Halbzeitführung Gold um 21 Hundertstel - Kristoffersen Dritter - Schwarz fiel aus - 8 Medaillen für ÖSV in Cortina - BILD

Adrian Pertl hat zum Abschluss der 46. Alpinski-WM Gold Silber im Slalom geholt. Der junge Kärntner hatte zur Halbzeit des letzten WM-Bewerbes sensationell geführt, verpasste nach drittbester Laufzeit am Ende Gold aber um 21 Hundertstel. Der Titel ging an Sebastian Foss-Solevaag, der sich zum ersten norwegischen Slalomweltmeister seit Tom Stiansen 1997 machte. Bronze holte Solevaags Landsmann Henrik Kristoffersen.

Nach dem ersten Durchgang hatte der mit Startnummer acht fahrende Pertl sensationell und erstmals in seiner Karriere in einem Slalom geführt. Marco Schwarz war Achter, Michael Matt 13. und Manuel Feller nach einem Material-Fehlgriff nur 24. Weil aus Sorge um eine unter der Sonne aufweichende Piste die 30er-Regel außer Kraft gesetzt worden war, konnte Matt in der Entscheidung auf dem Kurs von ÖSV-Slalomchef Marko Pfeifer schon als Dritter starten, Schwarz als Achter. Matt konnte aber nicht nachlegen, Kombi-Weltmeister Schwarz fädelte nach starker Zwischenzeit ein und schied aus.

Gleich 14 der 15 für Spitzenplätze infrage kommenden Läufer lagen in der Entscheidung innerhalb einer Sekunde. Alle attackierten, gleich vier inklusive Schwarz schieden aus. Pertl hatte zuvor im Weltcup erst einen Podestplatz erreicht, vor einem Jahr war er in Chamonix Dritter geworden. Bei einer norwegischen Doppelführung Foss-Solevaag vor Kristoffersen ging der junge Kärntner ins 63-Tore-Rennen und behielt die Nerven. "Für mich ist Silber wie Gold", jubelte der junge Mann aus Ebene-Reichenau.

Für Österreich war es das starke Ende einer höchst erfolgreichen Weltmeisterschaft. Mit 8 Medaillen, davon 5 aus Gold, war Cortina einer der erfolgreichsten Alpin-Titelkämpfe überhaupt.