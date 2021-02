Ski-WM: Später Cortina-Beginn ruft Erinnerungen an Morioka 1993 wach

Vor 28 Jahren in Japan wurde nach Schlechtwetter zum bisher einzigen Mal ein Einzelrennen gestrichen - 2009 in Val d'Isere gab es keinen Mannschaftsbewerb

Die 46. Alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo beginnen nach den Verschiebungen vom Montag und Dienstag erst frühestens am Donnerstag und befinden sich aufgrund dieses historisch späten Starts unter enormen Zeitdruck. Auch deshalb, weil das WM-Programm aufgrund der erstmaligen Austragung von Parallel-Einzelrennen mit insgesamt 13 Entscheidungen so umfangreich wie noch nie ist.

Es könnte also ein ähnliches Szenario wie 1993 in Morioka drohen, als aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse der Herren-Super-G nicht ausgetragen werden konnte. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass ein Einzelrennen bei einer WM ersatzlos gestrichen wurde.

Die nachfolgende WM in der Sierra Nevada wurde dann 1995 bereits drei Tage vor der offiziellen Eröffnung wegen Schneemangels um ein Jahr verschoben. Der Tiroler Stephan Eberharter stand deshalb als Super-G-Weltmeister von Saalbach 1991 erst 1996 in Spanien als Titelverteidiger am Start.

Abgesehen vom Herren-Super-G vor 28 Jahren in Japan fiel nur noch eine andere WM-Entscheidung dem Schlechtwetter zum Opfer: Der Mannschaftsbewerb 2009 in Val d'Isere musste ebenfalls ersatzlos gestrichen werden.