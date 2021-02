Ski-WM: Sprüche der alpinen Titelkämpfe in Cortina d'Ampezzo

Sprüche von den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo:

ÖSTERREICH:

"Der Paris will nichts sagen, der Innerhofer redet zu viel." Matthias Mayer begründet, warum er sich von den Italienern über die sonst für alle neue WM-Strecke keine Tipps holt.

"Du musst eine kleine Wildsau sein, die Strecke verträgt das." Renate Götschl im Vorfeld der Damen-Speedbewerbe.

"Dass dann mittendrin einer die Sonne ausmacht, damit habe ich nicht gerechnet." Stephanie Venier sah ihre Super-G-Fahrt durch eine Wolke verdunkelt.

"Das waren hundert Meter Drift, bin ich noch nie so im Leben gefahren." Vincent Kriechmayr über die Schlüsselpassage auf seiner Fahrt zu Super-G-Gold.

"Die Kühe im Stall haben deshalb auch nicht mehr Respekt!" Kriechmayr über seinen Stellenwert daheim.

"Wenn jeder so gefahren wäre, wie es nach der Besichtigung aussah, wären wir alle draußen gestanden wie die ersten drei." Matthias Mayer über die Super-G-Schlüsselpassage nach Ausfall der ersten drei Athleten.

"Er hat die gleiche blöde Papp'n wie ich, wir haben uns immer ganz gut ergänzt." Kriechmayr über die gemeinsame Zeit mit Romed Baumann beim ÖSV.

"Klar, wenn ich Läufer bin, bin ich auch fuchsteufelswild." FIS-Renndirektor Hannes Trinkl über seine vorerst "vorsichtigere" Abfahrtskurssetzung.

"Ich habe oben schon eine gescheite Panier bekommen." Tamara Tippler über ihre Leistung bei Rang sieben in der Abfahrt.

"Jede Hoffnung, die aufkeimt, wird gleich mit dem Vorschlaghammer zunichtegemacht." ÖSV-Damenchef Christian Mitter über die kleinen "Hakler" seiner Speed-Truppe.

"Zumindest im Ziel bin ich sicher Erster." Kriechmayr vor Inangriffnahme der Abfahrt mit Startnummer eins.

"Anna Gasser, schau zu." TV-Co-Kommentator Armin Assinger reagiert auf eine zirkusreife, artistische Sturz-Pirouette von Maxence Muzaton in der Abfahrt.

"Wir waren immer eine Abfahrtsnation, jetzt sind wir es wieder." ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel nach Gold für Kriechmayr.

"Vielleicht war der Herrgott heute auf meiner Seite." Kriechmayr nach Gewinn von Abfahrts-Gold mit einer Hundertstel Vorsprung.

"Ich vergleiche mich jetzt noch nicht mit dem Hermann (Maier, Anm.) und mit Bode Miller. Die sind auch gleichzeitig Olympiasieger und Gesamtweltcup-Sieger und weiß der Herrgott was." Kriechmayr, nachdem er wie Maier und Miller bei einem Event WM-Gold in Super-G und Abfahrt geholt hatte.

"Es war ein schmaler Grat und ich glaube, ich habe ihn ganz gut gemeistert." Kriechmayr über seine Leistung bei der Schlüsselstelle der Abfahrt.

"Das Schöne am Skisport ist, dass man sich immer verbessern kann und immer besser werden kann, es gibt kein perfektes Spiel wie in anderen Sportarten." Perfektionist Kriechmayr.

"Weltmeister klingt gut!" Marco Schwarz nach Gewinn von Kombinationsgold.

"Marco ist geerdet und ruht in sich selbst." ÖSV-Slalomtrainer Marko Pfeifer über Schwarz.

"Mayer und WM, das ist immer noch eine feste Seuche." Matthias Mayer, auch bei seiner fünften WM-Teilnahme ohne Medaille geblieben.

"Ich habe einen leichten Damenspitz gehabt, das will ich gar nicht leugnen." Kriechmayr nach einem heiteren Auftritt im ORF-WM-Studio.

"Interessanterweise hat die Jury das Reglement auf den ersten Touch nicht ganz im Kopf gehabt." ÖSV-Sportdirektor Anton Giger nach dem Ergebnis-Chaos beim Parallelbewerb.

"Ich habe mir fast gedacht, das wäre wie bei den amerikanischen Präsidentenwahlen. Da gewinnt der, der die meisten Stimmen hat, auch nicht immer." Mitter nach der späten Parallel-Goldmedaille für Katharina Liensberger.

"Sie ist irgendwie auf einer Mission, habe ich den Eindruck." Mitter nach Parallel-Gold über Liensberger.

"Das ganze Universum, die ganzen Sterne, haben mir geholfen, dass das heute so geht." Liensberger nach Gewinn von Riesentorlauf-Bronze.

"Ich bin wirklich glücklich über jede einzelne Medaille und die Geschichte, die sie erzählen." Liensberger, befragt nach dem Vergleich ihrer ersten beiden Medaillen.

"Ich zähle nicht einmal zu den Außenseitern." Stefan Brennsteiner über seine Ausgangslage für den Riesentorlauf.

"Sowas habe ich das letzte Mal beim Eislaufen auf dem Mozartplatz gesehen " ORF-Kamerafahrer Joachim Puchner vor dem Riesentorlauf. Bei der ersten Fahrt war er gestürzt.

"Als Trainer glaubt man sowieso immer an den Dreifach-Sieg." Mitter ist von seinen Läuferinnen überzeugt.

"Ich war noch nie am Riesentorlauf-Podest, deswegen glänzt sie fast wie in Gold." Schwarz über seine Bronze-Medaille.

"(Trainer; Anm.) Marko (Pfeifer) hat vor dem zweiten Durchgang gesagt, klimpern muss es beim Heimfahren." Schwarz nach Gewinn seiner zweiten Medaille.

"Es ist einfach ein Spaß, da skifahren zu können in der Heimat von meinem Opa." Liensberger nach dem Gewinner zweier Medaillen.

"Ich bedanke mich bei allen Sternen da oben." Liensberger nach Gewinn von Slalom-Gold.

"Ich habe kämpfen müssen, dass ich am Start stehen kann, und jetzt die Silbermedaille, gewaltig. Zweiter ist für mich wie eine Goldmedaille." Der Kärntner Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl.

"Der liegt oben auf der Bank, als wenn es ihn nichts angehen würde. Ich sage: Und Adi, alles klar? Er: Jaja. Das waren seine Emotionen." ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher über Pertls Gemütszustand zur Halbzeitführung.

"Er ist so eine coole Socke, das ist wirklich unglaublich." Puelacher in Reaktion auf Slalom-Silber für Pertl.

"Ich freue mich brutal für Adi, deshalb lässt es mich das alles schnell vergessen. Gleich bei der ersten WM das so cool runter zu fahren, da kann man nur den Hut ziehen. Er ist ein cooler Hund." Schwarz über Pertl.

"Wir haben heute nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Pertl ist ein cooler Bursche und hat den Medaillenspiegel aufgeputzt. Das ist schön." Schröcksnadel über die achte ÖSV-Medaille, die erste in Silber.

INTERNATIONAL:

"Ich war bei dem Fehler so weit draußen, 10 bis 15 Meter, dass ich dachte, ich bin ein Streckenarbeiter." Die "bronzene" Mikaela Shiffrin über ihren Lapsus im Super-G.

"Heute habe ich erstmals gewusst, dass sich mein Leben nicht ändert, egal ob ich Gold gewinne oder nicht." Lara Gut-Behrami über ihre Gedanken vor ihrer Super-G-Goldfahrt.

"Ich war ganz unten, sportlich gesehen. Jetzt bin ich fast ganz oben." Der für Deutschland startende Tiroler Baumann nach Super-G-Silber.

"Das ist keine WM-würdige Abfahrt, in einer Abfahrt brauchen wir offene Kurven. Mir tut es ein bissel im Herzen weh." Dominik Paris nach dem ersten Abfahrtstraining.

"Ein schöneres erstes Rennen kann man sich gar nicht aussuchen." Der Deutsche Thomas Dreßen über sein Comeback in der WM-Abfahrt nach langer Verletzungspause.

"Für euch in Österreich ist das Tagesgeschäft. Für uns sind das historische Momente." Deutschlands Alpindirektor Wolfgang Maier nach dreimal Speed-Silber der Deutschen.

"Er soll am besten heute feiern bis die Ohren wackeln, er hat es sich redlich verdient." Der Schweizer Beat Feuz über Doppel-Weltmeister Kriechmayr.

"Als kleines Mädchen habe ich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich die beste Skifahrerin der Welt sein will." Mikaela Shiffrin kramt nach Kombinationsgold in ihren Erinnerungen.

"Ich ziehe meinen großen Hut vor ihm." Alexis Pinturault nach seinem Ausfall im Riesentorlauf über seinen siegreichen Landsmann Mathieu Faivre.

"Ich hatte heute keine Erwartungen, nur eine: nämlich dass Katharina 'on fire' ist. Von einer Medaille zu träumen, ist eine Sache. Dann auch eine zu gewinnen, was anderes. Sie hat es gemacht, das ist beeindruckend." Shiffrin über Slalom-Siegerin Liensberger.